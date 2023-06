Edyta Pazura złożyła mężowi życzenia. Wygadała się, jak go nazywa. Słodko!

Na instagramowym koncie Edyty Pazury zrobiło się naprawdę gorąco. Celebrytka opublikowała zdjęcie Cezarego Pazury z okazji 61. urodzin. Żona aktora publicznie wyznała, że czasem nazywa go "psapsi". Edyta Pazura nie ukrywa, że ma w mężu ogromne wsparcie.

Edyta Pazura złożyła życzenia urodzinowe Cezaremu Pazurze

Edyta Pazura postanowiła dodać na swój Instagram zdjęcie Cezarego Pazury. Mężczyzna został uchwycony podczas letniego relaksu. Siedzi on w błogiej scenerii i delektuje się smakiem napoju. Aktor ubrany jest w ponadczasowy, biały T-shirt i błękitne spodenki. Uwagę zwraca wakacyjny kapelusz z szerokim rondem i świetnie dobrany zegarek. Zdaje się, że kadr został uchwycony podczas jednej z wycieczek lub aktywności fizycznych - świadczą o tym wygodne buty i typowo sportowy plecak. Z fotografii aż bije pozytywna energia i wyraźnie czuć ten beztroski, letni klimat.

Do zdjęcia Edyta Pazura dodała szczególny podpis, w którym znalazły się życzenia urodzinowe dla pozującego do fotografii jubilata. 13 czerwca Cezary Pazura skończył bowiem 61 lat. Wpis z jednej strony jest napisany w żartobliwym tonie, jednak czuć w nim ogromną miłość pary

"Czaro ma dzisiaj urodziny. Mój najlepszy przyjaciel. Czasami do niego mówię: "jesteś moją psapsi…" Czy jakoś tak... W każdym razie świetny z niego gość, takich jak na lekarstwo" - napisała Edyta Pazura. Internauci prędko dołączyli do małżonki artysty i także pożyczyli samych wspaniałości. Post w mgnieniu okaz zyskał zresztą masę polubień. My także przyłączamy się do urodzinowych życzeń dla Cezarego Pazury!