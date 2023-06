Była Jakuba Rzeźniczaka pozwała jego żonę. Odbyła się pierwsza rozprawa

Związki Jakuba Rzeźniczaka od dawna wzbudzają ogromne emocje wśród internautów. Pierwszą żoną piłkarza była Edyta Zając. Obecnie jest nią Paulina Rzeźniczak, ale celebryta ma także córkę z Eweliną Taraszkiewicz. Była i obecna partnerka Rzeźniczaka raczej za sobą nie przepadają. Do tego stopnia, że sprawa trafiła do sądu. Wiemy, co działo się na rozprawie.

Taraszkiewicz w sądzie z Rzeźniczakiem. Oskarża żonę piłkarza o zniesławienie

Według informacji opublikowanych na portalu Jastrząb Post w dniu 13 czerwca odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Płocku. Oskarżycielem prywatnym jest Ewelina Taraszkiewicz. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zarzuca jego obecnej żonie pomówienie i zniesławienie. Paulina Rzeźniczak nie stawiła się na rozprawie. Była za to Ewelina Taraszkiewicz, która w sądzie zjawiła się w obecności prawniczki. Dziennikarze portalu poprosili celebrytkę o komentarz do całej sprawy, ale postanowiła jak na razie wstrzymać się z ocenami. Zapowiedziała, że nie będzie komentować sytuacji, aż do momentu ogłoszenia wyroku.

Rzeźniczak nie chciał spędzić Dnia Dziecka z córką? "Wylewanie żali"

Była partnerka Rzeźniczaka w sądzie. Żona Rzeźniczaka się nie stawiła

Przypomnijmy, że napięte relacje między paniami ujawniły się, gdy Rzeźniczak opublikowała obraźliwy wpis na Instagramie. Partnerka Rzeźniczaka była oburzona, że Taraszkiewicz informuje opinię publiczną o wysokości alimentów. Uznała nawet, że ujawni, że celebrytka otrzymuje cztery tysiące złotych alimentów miesięcznie. "Nie chciałam, ale musiałam..." - napisała Paulina Rzeźniczak na Instagramie.