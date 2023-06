Christian Horner od lat związany jest z Geri Halliwell. Para poznała się w 2009 roku, gdy była wokalistka kultowej grupy muzycznej Spice Girls, pojawiła się na jednym z wyścigów Formuły 1. Wówczas tabloidy rozpisywały się na temat tego, że między tą dwójką narodziła się przyjaźń. Miłosne uczucie pojawiło się dopiero kilka lat później, gdy były kierowca rajdowy rozstał się z partnerką. Christian Horner i Beverly Allen byli parą przez kilkanaście lat. W październiku 2013 roku doczekali się narodzin córki Olivii, a już sześć miesięcy później Horner pokazał się z nową ukochaną. Geri Halliwell i Christian Horner stanęli na ślubnym kobiercu w maju 2015 roku. Dwa lata później urodził się ich syn Montague George Hector.

Christian Horner pokazał zdjęcie z grilla. Fani się go uczepili. "Czy to kurczak?"

Christian Horner i Geri Halliwell mają na kontach zawodowe sukcesy. On jest brytyjskim szefem zespołu Red Bull Racing Formuły 1. Jej lata temu wiwatowały tłumy pod sceną. Oboje cieszą się sporą rozpoznawalnością i cały czas aktywnie działają, także w sieci. Wygląda na to, że wśród natłoku obowiązków znaleźli chwilę oddechu. Na profilu Hornera pojawiło się nowe zdjęcie. Prosto z popołudniowego odpoczynku.

Christian Horner podzielił się na Instagramie nowym ujęciem. Możemy na nim zobaczyć uśmiechniętego od ucha do ucha mężczyznę, siedzącego w ogrodzie i czuwającego przy grillu. W tle widać ogromną przestrzeń i zieloną trawę. Wygląda na to, że tego dnia pogoda dopisała, ponieważ Horner miał na nosie okulary przeciwsłoneczne. Sam grill był wyjątkowo duży i miał okrągły kształt. Mogliśmy na nim dostrzec różnorodne pyszności. Pełno było warzyw i rodzajów mięs oraz pieczywa. "Nadeszło lato, czas na grilla" - napisał.

Jak podaje mirror.co.uk, opublikowane zdjęcie nie przypadło do gustu internautów. W komentarzach miało się posypać mnóstwo uszczypliwości. "Omg, tam nie ma smaku", "Całe te pieniądze i brak smaku", "Czy to kurczak? Jest taki blady", "To naprawdę obrzydzające" - cytuje serwis.

Geri Halliwell zawstydziła Christiana Hornera na początku znajomości

Jakiś czas temu Christian Horner udzielił obszernego wywiadu, w którym wrócił pamięcią do dawnych lat i ujawnił kilka szczegółów z początków znajomości z Geri Halliwell. W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że gdy ten po raz pierwszy próbował złożyć pocałunek na jej poliku, doszło do bardzo niezręcznej sytuacji. "Pewnego roku była gościem Berniego Ecclestone'a w Monako. (...) Pamiętam, że szef McLarena, Ron Dennis stał obok mnie i Eddie Jordan też tam był. W każdym razie pocałowała Rona w policzek i Eddiego też. Więc pomyślałem: Okej, mam ochotę na buziaka w policzek. I poszedłem jej dać, a ona wyciągnęła do mnie rękę!" - wspominał na łamach "The Telegraph".