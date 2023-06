28 czerwca na HBO MAX zadebiutuje nowy dokument o słynnym hollywoodzkim aktorze - Rocku Hudsonie. Produkcja pt: "Rock Hudson: All That Heaven Allowed", przybliży postać hollywoodzkiego amanta kina lat 50. i 60., uznawanego przez tłumy za wzór męskości i zdradzi wiele jego tajemnic. Wypowiada się w niej m.in. Linda Evans, która wróci do wspólnych scen z nim na planie "Dynastii" i opowie o dniu, w którym Hudson nie chciał jej namiętnie pocałować.

Niekomfortowy pocałunek na planie "Dynastii"

Sytuacja do której wraca po latach Linda Evans miała miejsce w 1984 roku. Rock Hudson był wtedy supergwiazdą Hollywood i w "Dynastii" wcielił się w zakochanego w Krystle Carrington Daniela. W jednej ze scen miało dojść do namiętnego pocałunku między bohaterką Evans a Hudsona i wtedy pojawił się problem. Aktor nie chciał się na to zgodzić i był bardzo zachowawczy. Ledwo dotknął koleżankę ustami i odcinek "Dynastii" się skończył. Jego przyjaciel George Nader pokusił się w dokumencie o stwierdzenie, że finalnie scena wypadła okropnie. "Rock wrócił z pracy w dniu, w którym kręcili scenę pocałunku i powiedział, że to był najgorszy dzień w jego życiu. Użył każdego rodzaju płynu do płukania ust. Okropny dzień. Powiedział, że starał się mieć zamknięte usta - słyszymy.

Linda Evans popłakała się wspominając pracę z amantem Hollywood

Linda Evans dostrzegła dziwne i nienaturalne zachowanie partnera na planie. Wtedy nie wiedziała, że Hudson był chory na AIDS, bo skrzętnie to ukrywał. Dziś rozumie, że skoro w tamtych czasach nie wiedziano, że pocałunek nie przenosi wirusa HIV i jest całkowicie bezpieczny, Rock po prostu chciał ją chronić. Opowiadając o tym zalała się łzami.

Płaczę, bo wiem, że mnie chronił. W tamtym czasie byłam zdezorientowana. Myśląc wstecz, jednym z powodów, dla których tak się denerwuję, jest to, że robił dla mnie wszystko, co mógł, ponieważ w tamtych czasach nikt o tym nie wiedział. To łamie mi serce, nawet teraz - wyznała Linda Evans w filmie dokumentalnym o Rocku Hudsonie.

Linda Evans i Rock Hudson w 'Dynastii'

Rock Hudson pierwszym aktorem Hollywood, który powiedział publicznie, że cierpi na AIDS

Rock Hudson był filmową ikoną lat 50. i 60. XX wieku. Najsłynniejsze role zagrał w filmach: "Olbrzym" (1956, zagrał tu u boku Jamesa Deana i Elizabeth Taylor), "Pożegnanie z bronią" (1957), "Nie przysyłaj mi kwiatów" (1964), "Telefon towarzyski" (1959) i "Wspaniała obsesja" (1954). Aby uciąć spekulacje na temat swojej orientacji, ożenił się z sekretarką Phyllis Gates i przez trzy lata miał romans z aktorką Verą-Ellen. Po latach wyszło na jaw, że był też związany z kilkoma mężczyznami, m.in. scenarzystą Armisteadem Maupinem, Tomem Clarkiem oraz Markiem Christianem. Kiedy 21 lipca 1985 roku stracił przytomność w jednym z paryskich hoteli, jego rzecznik wydał oświadczenie, w którym aktor wyznał, że cierpi na AIDS. Zmarł kilka miesięcy później - 2 października. Miał 59 lat.