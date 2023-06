Księżna Kate pochodzi z klasy średniej, ale dzięki firmie jej matki, Carole Middleton, uczyła się w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach w Wielkiej Brytanii, których opłacenie kosztowało majątek. Jej rodzice poznali się w samolocie linii British Airways, gdzie Carole pracowała jako stewardesa. To właśnie urodziny jednej z córek zainspirowały ją do stworzenia firmy zajmującej się sprzedażą akcesoriów na dziecięce imprezy. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i uczynił z Middletonów milionerów. Gdyby nie pieniądze na edukację, Kate prawdopodobnie nigdy nie poznałaby księcia Williama. Jak księżna Walii wyglądała jako mała dziewczynka?

Księżna Kate jako dziecko. Fani od razu zauważyli uderzające podobieństwo do księcia Louisa

Na TikToku pojawiło się nagranie z kilkuletnią księżną Kate. W materiale ubrana jest w białą suknię z bufiastymi rękawami i ma na głowie wianek ze świeżych kwiatów. Być może była wtedy druhną na ślubie. "Kto by pomyślał, że ta dziewczynka zostanie kiedyś księżniczką, a w przyszłości królową" - czytamy w opisie filmu. Fani od razu zauważyli, które z dzieci Kate i Williama najbardziej przypomina mamę z młodości. "Książę Louis jest taki sam!" - zwróciła uwagę jedna z internautek. Jak sądzicie, są do siebie podobni?

Księżna Kate na studiach udawała dziewczynę Williama

Księżna Kate i książę William poznali się na studiach. Przed okresem narzeczeństwa najpierw długo się przyjaźnili, a potem kilkukrotnie rozstawali. O jednej z zabawnych historii z okresu studiów opowiedziała znajoma pary. Od początku wokół Williama kręciły się kobiety, skuszone wizją zostania w przyszłości królową. Z jedna z niezręcznych sytuacji księcia wybawiła właśnie jego ówczesna jeszcze koleżanka Kate Middleton. Aby przestał być nagabywany, udawała jego dziewczynę. "Kate i ja jadłyśmy brownie. Nigdy nie była wielką fanką alkoholu, nie potrzebowała go, by poczuć się pewnie. Will był wtedy podrywany przez pewną dziewczynę na imprezie, co zaczęło być dla niego uciążliwe, bo nie chciała się od niego odczepić. Był dla niej naprawdę bardzo miły, a ona nie rozumiała, że nie jest zainteresowany. Nagle podeszła do nich Kate i objęła Williama, który powiedział do nieznajomej: przepraszam, ale mam dziewczynę. Po chwili wyszeptał, że jest jej wdzięczny i oboje zaczęli się śmiać. Tylko Kate mogła to zrobić. To stało się miesiąc po rozpoczęciu studiów" - wspominała koleżanka księżnej na łamach brytyjskiej prasy.