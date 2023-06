Adrianna Biedrzyńska jest mamą Michaliny ze związku z Maciejem Robakiewiczem. 29-latka poszła w ślady rodzicielki i również została aktorką. Ma za sobą role m.in. w "Klanie", "Na Wspólnej" czy filmie "Psy 3". Obie chętnie pojawiają się w swoim towarzystwie na imprezach branżowych. Pod koniec 2022 roku wybrały się na imprezę charytatywną promującą "Kalendarz gwiazd". Niedawno zaś w mediach społecznościowych młodszej aktorki pojawiło się zdjęcie z ich wspólnego wypadu do Miami. Nie ulega wątpliwości, że łączy je mocna relacja.

REKLAMA

Edyta Górniak chce rozwodu kościelnego. Zdradziła powód

Adrianna Biedrzyńska zapozowała z córką w strojach kąpielowych

Na zdjęciu widzimy Biedrzyńską z córką Michaliną Robakiewicz w strojach kąpielowych. Uśmiechnięte od ucha do ucha wyglądają tak, jakby doskonale czuły się w swoim towarzystwie. Co na to internauci? Zauważają uderzające podobieństwo między matką a córką. "Super babka, jak mama!", "Policjantki z Miami", "W Miami myślą, że to siostry zjechały" - czytamy.

Adrianna Biedrzyńska o rozstaniu z trzecim mężem

W ostatnim czasie głośno było o rozstaniu Adrianny Biedrzyńskiej z trzecim mężem, Sebastianem Błaszczakiem. Przypominamy, że para poznała się w Kanadzie w 2012 roku. Ten związek od początku wywoływał sporo emocji. Wówczas aktorka formalnie była nadal w związku małżeńskim z Marcinem Miazgą. W sierpniu ubiegłego roku udzieliła wywiadu "Vivie!", w którym przyznała, że jest sama i nie spieszy się do kolejnego związku. "Chyba jestem szczęśliwa, pomimo że nie tkwię obecnie w żadnym związku i nie mam zamiaru tego robić. Po moich doświadczeniach boję się mężczyzn" - powiedziała Biedrzyńska.