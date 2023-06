Katarzyna Cichopek tworzy z Maciejem Kurzajewskim zgrany duet zawodowo i prywatnie. Na co dzień oglądamy ich w "Pytaniu na śniadanie", a kadry z czasu wolnego prezenterów widzimy na Instagramach celebrytów. Media mówią o zaręczynach pary, a co z kwestią ślubu? W ciągu najbliższych miesięcy możemy nie doczekać się tej uroczystości. Co więcej wiadomo na ten temat?

Katarzyna Cichopek nie wyjdzie za Kurzajewskiego w najbliższym czasie?

Cichopek wzięła rozwód z Marcinem Hakielem w 2022 roku, zaś Kurzajewski rozstał się z Pauliną Smaszcz w 2020 roku. Niedługo po rozprawie rozwodowej, gwiazda "M jak Miłość" przyznała, że jest w związku z dziennikarzem. Od tamtej pory publikacje na temat pary pojawiają się każdego dnia. "Na żywo" poinformował, że zakochani mają już za sobą zaręczyny. Kurzajewski miał oświadczyć się Cichopek w Jordanii. Jak wygląda w takim razie kolejny krok w ich związku? Mówiono, że ślub prowadzących miałby odbyć się w sierpniu na greckiej wyspie. Co na ten temat mówi "Show"?

Pragną, by ceremonia była wyjątkowa. Oboje są bardzo rodzinni, więc kameralny ślub tylko ze świadkami nie wchodzi w grę - czytamy w magazynie.

Ponadto dowiadujemy się, że ślub prezenterów ma zostać przesunięty na późniejszy termin. Obowiązki zawodowe celebrytów mogą być powodem takiej zmiany. Z kolei informator Jastrząb Post mówi o tym, że zakochani nadal nie mają wyznaczonej daty ślubu. "Wolą poczekać na spokojniejszy czas. Bardzo się wspierają i dobrze wiedzą, że jest kilka osób, które życzą im rozstania. Nic z tego. Dramaty bardziej ich zbliżyły" - dowiadujemy się.

Katarzyna Cichopek ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Jak z nimi dogaduje się Kurzajewski?

Gwiazda "M jak Miłość" to mama Adama i Heleny. Jaki kontakt ma z nimi jej nowy partner? "Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację" - zdradził Maciej Kurzajewski w rozmowie z Jastrząb Post.