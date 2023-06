"Chłopaki do wzięcia" to program, który pomaga znaleźć miłość mężczyznom z małych miasteczek i wsi. Po raz pierwszy pojawił się na antenie Polsat Play w 2012 roku, ale do dziś cieszy się ogromną popularnością. Wielu z jego bohaterów udało się niejako wybić w show-biznesie właśnie dzięki udziałowi w tej produkcji. Mimo wszystko próżno szukać bardziej szczegółowych informacji na temat niektórych z nich. Do tej pory nawet wiek najbardziej znanych bohaterów był tajemnicą. Udało się jednak dotrzeć do ich daty narodzin.

Jarek "Jaruś" Mergner z "Chłopaków do wzięcia". Jego wiek może zaskoczyć

Jaruś jest jednym z najpopularniejszych bohaterów z ostatnich sezonów. Mężczyzna bardzo długo nie miał szczęścia w miłości, a przez program przewinęło się dużo jego partnerek. Uczestnik znalazł już "tą jedyną" i stanął na ślubnym kobiercu. Mergner otwarcie opowiada o swojej nowej roli jako męża i przyznaje, że świetnie się w niej odnalazł. Wielu fanów programu zastanawia się jednak, ile właściwie lat ma Jaruś. Redaktorom Telemagazynu udało się odnaleźć te informacje. Jak podaje portal, Mergner urodził się w 1984 roku, a więc w przyszłym roku będzie obchodził 40. urodziny. Obecnie ma 39 lat.

"Chłopaki do wzięcia". Snajper trafił na ulicę. Patrycja: Zawiozłam go na odwyk

Krzysztof "Bandziorek" Dzierżanowski jest niewiele starszy

Mężczyzna występuje w programie niemal od samego początku jego emisji, ale z krótkimi przerwami. Przez dwa lata odsiadywał wyrok w zakładzie karnym, ale powoli wychodzi na prostą. "Jak wypiję, to jestem za nerwowy i to mnie gubi. Dlatego poszedłem do więzienia. Ale będę uważał" - wyznał przed kamerami Polsatu. Dzięki udziałowi w programie udało mu się znaleźć ukochaną, Danusię, której niedawno nawet się oświadczył. Wygląda na to, że los się w końcu do niego uśmiechnął. Nie wiadomo jednak kiedy dojdzie do ślubu. Mediom udało się za to ustalić, że mężczyzna urodził się w 1981 roku, a więc ma teraz 42 lata.

Najmłodszy i najstarszy uczestnik, czyli "Jezus" i pan Henio

Oczywiście miłośnicy show są również zainteresowani, który z uczestników należy do najmłodszych, a kto wręcz przeciwnie. Okazuje się, że ze wszystkich bohaterów najpóźniej urodził się Jezus, czyli Sebastian. Mężczyzna w tym roku skończył 31 lat. Bohater rozszerza swoją karierę także o inne programy. Pojawił się m.in. w "Magii nagości" i "Drugiej twarzy". Przez jakiś czas prowadził również własny kanał na YouTube Sokrates - Mistrz Nowej Ery, gdzie opowiadał o tajnikach swojej mocy uzdrawiania. Natomiast najstarszym z "Chłopaków do wzięcia" jest pan Henio, który ma 69 lat. Widzów show ostatnio bardzo emocjonuje jego relacja z Marysią, ale zanim sformalizują związek, bohater chce usłyszeć jasną deklarację od kobiety. Sam wyznał jej już miłość i chce, by ukochana zamieszkała z nim na stałe.

Jak podają wirtualnemedia.pl "Chłopaki do wzięcia" pozostają niekwestionowanym hitem Polsat Play, gromadząc przed telewizorami ponad 200 tysięcy widzów. Natomiast przy finałowym odcinku liczba ta wzrosła do niemal 350 tysięcy. Z analizy portalu wynika również, że program osiąga kilkukrotnie wyższe wyniki, niż inne tytuły stacji.