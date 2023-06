W zeszłym roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Był to wyjątkowy pod wieloma względami mundial - również dla Polaków, ponieważ reprezentacja Polski wyszła z grupy pierwszy raz od 16 lat. Jednak oprócz sportowych emocji, mistrzostwa niosły ze sobą także wiele zabawnych sytuacji. Do jednej z nich doszło w czasie meczu Brazylia-Szwajcaria. Hitem w sieci okazało się nagranie z udziałem byłego emira Kataru i jego żony.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan wydała kilka tysięcy na ubrania. Co kupiła?

Szejk spojrzał na modelkę. Jego żona to zauważyła

Hamad bin Khalifa Al Thani oglądał z trybun mecz Brazylii ze Szwajcarią. W tej samej sekcji była również Desiree Soares, żona brazylijskiego komentatora Galvao Bueno. Bacznie nagrywała to, co się działo na boisku, aż w pewnym momencie kamerę skierowała na trybuny. Nagrała wtedy Hamada, emira Kataru, który z uśmiechem na twarzy oglądał mecz. Kiedy zauważył, że jest nagrywany, pomachał entuzjastycznie do Soares, a wszystko robił na oczach żony Mozy bint Nasser, która stała obok niego. Ta po chwili wyraźnie zdenerwowana spojrzała w wymowny sposób na męża. Gdyby wzrok mógł zabijać... "Szejkini nie wygląda na szczęśliwą" - brzmiał jeden z komentarzy. "Mina żony szejka złowroga" - dorzucił inny internauta. Na końcu wideo Moza bint Nasser jednak również się uśmiechnęła i pomachała.

Hamad bin Khalifa Al Thani nic sobie nie robił z niezadowolenia pierwszej żony

Zendaya nie została wpuszczona do restauracji? Gwiazda wyjaśnia

Szejk zdawał się nie zauważyć całej tej sytuacji, która rozegrała się u jego boku. Warto dodać, że 71-latek jest jednym z najpotężniejszych ludzi w Katarze, ma trzy żony i trzynaścioro dzieci, a jego majątek szacowany jest na dwa miliardy dolarów. W ciągu 18 lat jego rządów Katar stał się jednym z najbogatszych krajów świata, zwiększając produkcję gazu do 77 milionów ton rocznie. Hamad bin Khalifa Al Thani został emirem Kataru w 1995 roku, gdy zastąpił na tym stanowisku ojca, który zginął w wyniku zamachu stanu. W 2013 roku ustąpił na rzecz jednego ze swoich synów, Tamima bin Hamad Al Thaniego.