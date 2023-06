Aleksandra Żebrowska pokazała się w bikini. To jest brzuch po czterech ciążach?!

Aleksandra Żebrowska jest śledzona na Instagramie przez prawie 400 tys. użytkowników. Chętnie udostępnia na profilu zdjęcia bez makijażu i uczesanych włosów. Za to cenią ją fani. Influencerka nie ukrywa, że ma do siebie ogromny dystans. W najnowszym poście Żebrowska pokazała zdjęcie pomysłowego basenu, z którego korzysta w upalne dni. My zwróciliśmy uwagę na sylwetkę gwiazdy ze względu na to, że zapozowała w bikini. Zdecydowanie można pozazdrościć takiej figury po czterech porodach. Spójrzcie, jaką sylwetkę ma Aleksandra Żebrowska.

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Influencerka została mamą po raz pierwszy w 2010 roku. Dziś ma czteroosobową gromadkę pociech, czyli Franciszka, Henryka, Feliksa oraz Łucję, która urodziła się w ubiegłym roku. Żebrowska nie narzeka w związku z tym na brak obowiązków. Wielokrotnie mówiła o blaskach i cieniach macierzyństwa. Nieprzespane noce to codzienność. Tym razem gwiazda pokazała w sieci kilka kadrów z ogrodu, w którym spędza upalne dni z dziećmi. "Nie każdy ma taki basen, na jaki zasłużył" - oznajmiła Żebrowska pokazując zdjęcie, na którym umieszcza nogi w pudełku wypełnionym wodą i zabawkami. Przy okazji widzimy żonę aktora w zielonym, kwiecistym bikini. Jej brzuch robi wrażenie, a przecież najmłodsza pociecha Żebrowskiej przyszła na świat kilka miesięcy temu. Zgrabną sylwetkę influencerki zauważyła jedna z obserwatorek.

Takie ciało po tylu ciążach. Pogratulować - czytamy.

Aleksandra Żebrowska zachwyca nie tylko brzuchem. Ostatnio dużo mówiło się o jej stopach

Na galę ShEO Awards 2023 Żebrowska przybyła w czarnej stylizacji, w której najbardziej wyróżniał się jej dół. Tego wieczoru influencerka postawiła na eleganckie sandały z czerwonym sercem. W ten sposób przełamała monochromatyczność kreacji. Do tego Żebrowska postawiła na czerwony pedicure. Jej wieczorowy look cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pewnie ze względu na to, że przeważnie widzimy Żebrowską w domowej odsłonie. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.