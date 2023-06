6 maja na głowie królowej małżonki Camilli spoczęła upragniona korona. Dla wielu Brytyjczyków był to bardzo przykry widok. Ludzie nadal mają ogromny żal, że jej romans z królem Karolem III zrujnował życie jego ówczesnej żonie Dianie. Mimo iż Lady Di wielokrotnie powtarzała, że nie zostanie królową, to ludzie właśnie w tej roli najchętniej by ją widzieli. Mało tego podczas koronacji Camilla została przyłapana w pełnym satysfakcji uśmiechu. "Wreszcie dopięła swego" - komentowano w sieci. To właśnie Diana postrzegana była za ciepłą i serdeczną królowę ludzkich serc, a Camilla za czarny charakter w tej bajce. Jak się jednak okazuje, nawet ona potrafi się czasem pokazać z bardziej zrelaksowanej strony. Tak podrygującej w rytm muzyki jej zapewne nigdy nie widzieliście.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Królowa małżonka Camilla porwana do tańca w Irlandii. Poradziła sobie świetnie

Na TikToku pojawiło się nagranie z porwaną do tańca królową małżonką Camillą. "Ma poczucie rytmu!" - napisał autor. Żona króla z pewnością poradziła sobie o wiele lepiej od męża. Nagranie powstało w 2022 podczas kilkudniowej wizyty w Irlandii. Para odwiedziła centrum Brú Ború w Cashel i Camilla została porwana do tradycyjnego irlandzkiego tańca przez gospodarza. Poradziła sobie z tym wyzwaniem znakomicie. Udostępnione nagranie z tego momentu rozbawiła internautów do łez. "Ten jedyny raz, kiedy Camilla jest zabawna" - skomentował jeden użytkowników platformy.

Książę Harry miał błagać ojca, aby nie brał ślubu z Camillą

W wydanej niedawno biografii "Spare" książę Harry wrócił wspomnieniami m.in. do czasów po śmierci jego matki, kiedy jego ojciec oświadczył się Camilli Parker-Bowles. Przyznał, że razem z bratem nie chcieli dopuścić do ich zaręczyn, bo to właśnie przez tę kobietę tak bardzo cierpiała ich matka. "Will i ja poprosiliśmy go, aby tego nie robił, mój ojciec posunął się dalej. Mimo goryczy i smutku, które odczuwaliśmy, zamykając kolejną pętlę w historii naszej matki, zrozumieliśmy, że to nie ma znaczenia" - podsumował w książce Harry. Syn Diany obawiał się także, że przyszła macocha będzie go źle traktować. "Pamiętam, że zastanawiałem się, czy Camilla będzie dla mnie okrutna. Czy będzie jak wszystkie niegodziwe macochy w opowieściach" - napisał Harry. Więcej przeczytasz tutaj.