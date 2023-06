Edyta Górniak i Dariusz Krupa wydawali się tworzyć zgraną parę. Małżonkowie w 2004 roku doczekali się syna Allana, a rok później wzięli ślub kościelny. Związek artystki i muzyka nie przetrwał, do rozwodu doszło w 2010 roku. Cztery lata później Dariusz Krupa potrącił śmiertelnie kobietę, za co trafił do więzienia na kilka lat. Trzy lata temu wyszedł na wolność, ale od tego czasu unika pojawiania się w mediach (choć ostatnio zrobił wyjątek). Mimo że Górniak i Krupa są już dawno po rozwodzie cywilnym, wokalistka chce iść o krok dalej i całkowicie unieważnić małżeństwo w instytucji Kościoła.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają relacje Dody z Edytą Górniak? Mocny komentarz

Edyta Górniak chce rozwodu kościelnego. Zdradziła powód

Gwiazda wyznała w rozmowie z "Życiem na gorąco", że planuje wziąć rozwód kościelny dla własnego samopoczucia. Jak twierdzi, jej decyzja nie jest pokierowana nową miłością. "Nie stoi za tym żaden mężczyzna, robię to dla siebie, dla własnego spokoju. Przyszedł w moim życiu czas, kiedy uczę się myśleć o sobie. Nie jest to dla mnie naturalne, ale uczę się tego" - powiedziała Edyta Górniak. W tygodniku czytamy, że wykonawczyni "Jak najdalej" konsultowała się już z duchownymi i wie, jak wygląda procedura. Wierzy, że znajdzie świadków, którzy będą zeznawać na jej korzyść.

Rosiewicz wciąż musi pracować, bo nie stać go na życie. Jego emerytura to kpina

Edyta Górniak dzień przed ślubem czuła, że "to nie to"

Artystka wyznała w przeszłości, że od początku czuła, że jej związek może nie być udany. Jej obawy miała potwierdzić wróżka, do której się udała. "Dzień przed ślubem wiedziałam, że to małżeństwo to nie to. Nawet wtedy poszłam do wróżki. Poprosiłam ją, by zobaczyła, czy jest może jakaś podpowiedź od mojej praprababci, może skontaktuje się ze mną przez karty. Ale wróżka mi powiedziała, żebym nie brała ślubu" - opowiadała Edyta Górniak w programie "My Way".

Steczkowska zdradza sekret sylwetki. "Jeśli chcesz mieć formę, mając 50 lat..."

Ze znanych osób nie tylko Górniak zapragnęła rozwodu kościelnego. Kto jeszcze?

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska lata temu także podjęli decyzję o stwierdzeniu nieważności swojego ślubu kościelnego. Jak wyjawia obecna żona dyrygenta, para czekała na decyzję ze stron kościoła dwa lata. Wkrótce później Sztaba i jego nowa partnerka Agnieszka Dranikowska stanęli na ślubnym kobiercu. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.