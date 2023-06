Rafał Brzozowski wygrał konkurs Premiery 2023 podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu. Zgarnął 60 tys. złotych, na które już ma plan, a także kryształową statuetkę. Ta nagroda chyba bardziej przypadła do gustu piosenkarzowi, ponieważ nie rozstaje się z nią nawet, kiedy jedzie na ryby. Artysta wziął udział w XVI Zawodach Wędkarskich Aktorów. Na łono natury zabrał ze sobą statuetkę, z którą dumnie pozował w lesie przy stawie. Pojawił się również z tajemniczą brunetką.

Rafał Brzozowski pojawił się na rybach z tajemniczą brunetką

Piosenkarz bardzo chroni życie prywatne. Niewiele mówi o sprawach sercowych w mediach. W lutym 2023 r. mówił co nieco o swojej nowej ukochanej, choć był oszczędny w słowach. "Muszę powiedzieć tak, że dla kogoś mi serduszko troszkę zabiło, ale to wszystko jest bardzo piękne, spokojne i niech tak się rozwija. […] Jest z zupełnie innej branży. Podchodzę do nowych relacji z dużą dozą bezpieczeństwa, na spokojnie. Co ma być, to będzie. Trzeba to teraz wszystko na spokojnie wyważyć, ale też powoli się otworzyć emocjonalnie" – mówił Brzozowski w rozmowie z serwisem JastrząbPost. Podczas tegorocznych zawodów wędkarskich muzyk pojawił się z tajemniczą brunetką. Od razu zdementował plotki w rozmowie z "Faktem", jakoby była to jego partnerka. Okazuje się, że łączy ich jedynie praca.

Nie, to nie jest moja partnerka. Współpracujemy po prostu przy social mediach i public relations, ale faktycznie jest bardzo piękna. Pozdrawiam. Niepotrzebnie robić sensację – podkreślił w rozmowie z "Faktem" Brzozowski.

Rafał Brzozowski z tajemniczą brunetką Fot. East News

Rafał Brzozowski komentuje atmosferę na backstage'u TVP. Jak spędzał urodziny?

Rafał Brzozowski nie rozstaje się ze statuetką z Opola

Muzyk zabrał ze sobą na zawody coś jeszcze. 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który miał miejsce w ostatni weekend, był dla Rafała Brzozowskiego wyjątkowo udany. Został laureatem konkursu "Premiery". Na zawody zabrał ze sobą...statuetkę. Chętnie pozował z nią na pomoście. Wokalista stwierdził, że traktuje nagrodę jako spóźniony prezent urodzinowy. 8 czerwca skończył bowiem 41 lat. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.