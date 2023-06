George Soros przekazał kierownictwo nad Fundacją Open Society wraz z ogromnym majątkiem swojemu trzeciemu, 37-letniemu, synowi Alexowi Sorosowi. Z "Wall Street Journal" możemy się dowiedzieć, że taka decyzja zapadła już w grudniu 2022 roku. Dziedzic majątku zdążył zapowiedzieć, co dokładnie zamierza zrobić z pieniędzmi ojca. Miliarder z piątki swoich dzieci wybrał właśnie środkowego Alexa na swojego zastępcę.

George Soros zaufał jednemu ze swoich synów. Ten uważa się za "bardziej politycznego" od ojca

Alex Soros zarządza obecnie fortuną ojca. To jedyny członek rodziny, który zasiadł w komitecie fundacji. Z wykształcenia jest historykiem. Uważa się za "bardziej politycznego" od znanego miliardera, mimo posiadania zbliżonych poglądów. Zamierza w dalszym ciągu wspierać lewicę w USA. Tłumaczy to następująco: "Dopóki druga strona [prawica - przyp. red.] wkłada pieniądze w politykę, my też musimy to robić". Fundacja Open Society ma zostać rozszerzona o prawa do głosowania, aborcji oraz równości płci. Ponadto Alex Soros zamierza jeszcze bardziej bronić praw wyborczych, wolności osobistej oraz wspierać demokrację poza granicami kraju. Dziedzic majątku ponadto nie chce dopuścić, aby Donald Trump ubiegał się o drugą kadencję jako prezydent w 2024 roku.

Bez względu na to, jak bardzo chciałbym zabrać pieniądze z polityki, tak długo, jak druga strona to robi, my też będziemy musieli - podsumował swoje plany Alex Soros.

Długo twierdzono, że to najstarszy potomek multimilionera - Jonathan Soros - przejmie jego interesy. Tak się jednak nie stało. Soros senior miał się z Jonathanem "nie dogadywać", zaś jego niechęć była odwzajemniona i w drugą stronę. Dlaczego wybrał zatem Alexa? Tłumaczenie jest proste. W rozmowie z "The Journal" George Soros stwierdził, że nie chciał, by jego fundacja trafiła w ręce jego dzieci na zasadzie prostego dziedziczenia. "Chcę, żeby trafiła w ręce tego, kto się do tego zadania najlepiej nadaje" - mówił.

Alex Soros poznał Rafała Trzaskowskiego

Spotkanie syna miliardera z prezydentem Warszawy odbyło się rok temu w Nowym Jorku. Ten dzień został uwieczniony w mediach społecznościowych Trzaskowskiego. Na Twitterze napisał: "Z Alexem Sorosem z Fundacji Open Society. Wspierają demokrację na całym świecie. Dziś to Ukraińcy walczą o swoje europejskie, demokratyczne marzenie. Musimy ich wspierać - także broniąc naszej demokracji i trzymając się wartości, za które oni oddają życie". Z kolei Alex Soros złożył ukłon w naszym kierunku. "Dziękuję za wszystko, co Warszawa i Polska robią dla Ukrainy" - dodał syn miliardera.