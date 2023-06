Kazimierz Marcinkiewicz od kilku miesięcy jest szczęśliwie zakochany. Były premier miłością pochwalił się w połowie lutego. Od tego momentu chętnie pokazuje, jak upływa im razem czas. Oboje nie ukrywają, że uwielbiają swoje towarzystwo. Tym razem Marcinkiewicz pokazał na InstaStories, co przygotował dla Martyny. Podzielił się banalnym przepisem, którym "chce trafić do jej serca".

Kazimierz Marcinkiewicz przygotował kolację dla ukochanej

Marcinkiewicz postawił na mało skomplikowane danie. Zdecydował, że zrobi dla Martyny sałatkę. Szczęśliwy relacjonował na Instagramie etapy pracy. W tym wszystkim miał konkretny plan. "Mam nadzieję, że wiecie, że przez żołądek do serca. To działa w obie strony. Teraz ja spróbuję to zrobić. Dotrzeć do serca przez żołądek" - mówił z uśmiechem na ustach. Następnie opowiadał, jak przygotowuje sałatkę.

Przepis okazał się banalnie prosty. Wystarczy zaledwie kilka składników, by przygotować danie, którym Kazimierz Marcinkiewicz chciał zachwycić Martynę. "Trochę sałat różnych, pomidory i potem do serca. To oliwka z czosnkiem i do tego dodajemy łyżeczkę miodu, łyżeczkę musztardy i właściwie pół cytryny" - relacjonował. Były premier określił gotowe danie jako "bombę". Na końcu zwrócił się do ukochanej, trzymając w rękach kieliszek z winem. "Kochanie, zrobione. Przed jedzeniem twoje zdrowie" - powiedział i upił łyk trunku.

Kazimierz Marcinkiewicz gotował dla ukochanej Instagram.com/ marcinkiewiczkazimierz

Kazimierz Marcinkiewicz i Martyna - dlaczego nie pokazują wspólnych zdjęć?

Choć zakochani chętnie pokazują relacje (możecie je zobaczyć w naszej galerii na górze strony), na których są razem, to nigdy jednak nie udostępniali kadrów, gdy są obok siebie. Jakiś czas temu wytłumaczyli, dlaczego podjęli taką decyzję. "Nie będziemy pokazywać wspólnych zdjęć, afiszować się na proszę wybaczyć ściankach i robić sesji zdjęciowych. Wspólne zdjęcia są dla nas, nie dla ludzi i tak zostanie" - napisali na Instagramie.