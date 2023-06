Justyna Steczkowska w miniony weekend gościła w Opolu, gdzie ponownie zachwyciła imponującą formą. Artystka ma mnóstwo energii na scenie i zawsze daje fanom niesamowite show. O tym, że z pewnością poświęca dużo czasu na dbanie o sylwetkę, można się domyślić z postów publikowanych w mediach społecznościowych, gdzie chwali się zarysowanymi mięśniami. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, jaki jest jej sekret.

Justyna Steczkowska zdradza, jak dba o sylwetkę

Justyna Steczkowska jest bardzo zapracowana. Co rusz gra kolejne koncerty, spełnia się jako trenerka w "The Voice of Poland", jest też zapraszana na występy do telewizji. Piosenkarka uwielbia swoją pracę i jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, jest ona jednym z czynników, który pomaga jej utrzymać dobrą formę. "Jedynym sekretem jest po prostu praca. Ale czy ciężka? Najlepiej lubić swoją pracę, bo wtedy nie odczuwa się jej ciężkości. Zanim się stanie na scenie i zaśpiewa, co jest ukoronowaniem twojej pracy wielką przyjemnością i radością. Trzeba wcześniej wykonać dużo pracy, której nie widać. Jeśli chcesz mieć formę mając lat 50. tak jak ja, to nie ma zmiłuj" - mówiła Justyna Steczkowska w rozmowie z Plotkiem. Wokalistka dodała, że dużo ćwiczy i traktuje organizm z szacunkiem.

Trzeba wstać z kanapy. Trzeba się ruszać, trzeba ćwiczy i pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim skarbem i szanować je. Nie mówię, żeby obsesyjnie o nie dbać, chociaż niech każdy robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało. Ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucenia ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną, dobrą energią. Na pewno sport nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, wszystkim tym, co jest dla nas miłe - dodała.

Justyna Steczkowska opowiedziała o diecie

Justyna Steczowska już kiedyś wspominała, że musiała wykluczyć z diety alkohol, który sprawiał, że jej ciało puchło. Wygląda na to, że jest to jedyne ograniczenie w jadłospisie diwy. Wyznała nam, że z reguły niczego sobie nie odmawia, jednak ma świadomość, że powinna jeść dużo warzyw i owoców. Zwraca dużą uwagę na jakość produktów. "Ja bardzo lubię jeść, więc niczego nie wykluczam. Jem dużo zielonych rzeczy, bardzo dbam o to, żeby spożywać odpowiednie zestawy witamin. Sama je przygotowuję, bardzo dokładnie czytam co jem, w jakim czasie i po co. Po prostu dbam o zdrowie, żeby być wsparciem dla rodziny i dobrze czuć się ze sobą" - zdradziła Steczkowska Plotkowi.