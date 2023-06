Ashley Graham to 35-letnia amerykańska modelka plus-size i prezenterka telewizyjna. Jest jedną z propagatorek ruchu body positive, mającego na celu zakorzenienie w kobietach myślenia, że każde ciało jest piękne. W lipcu 2021 roku gwiazda ogłosiła, że spodziewa się bliźniąt. Po przyjściu chłopców na świat 35-latka przyznała, że podczas porodu doszło do poważnego krwotoku, który niemal przypłaciła życiem. Od tego czasu kobieta ma ważną misję.

Ashley Graham pokazuje prawdziwe ciało. Zapewnia, że to ta sama ona

Odkąd Graham została mamą, postanowiła pokazywać w swoich mediach społecznościowych, jak zmieniło się jej ciało po ciąży. Niejednokrotnie publikowała zdjęcia zmienionego po porodzie ciała, pisząc, że choć różni się on od jej brzucha, który znamy z okładek magazynów i do czego ona sama się przyzwyczaiła, to docenia go. Pod jednym ze zdjęć, prezentującym rozstępy na brzuchu napisała dla przykładu:

Ta sama ja, kilka nowych historii

35-latka dostrzega piękno kobiecego ciała w każdym rozmiarze i do tego samego zachęca innych. Przekonuje, że fałdki, cellulit i rozstępy są całkowicie w porządku. Gdy udzielała wywiadu magazynowi "People" wyznała nawet, że rozstępy przypominają jej o byciu superbohaterką. Trudno się z tym nie zgodzić. Dodała wtedy, że pozytywne nastawienie do swojego ciała "przychodzi i odchodzi falami".

Ashley Graham zrobiła ogromną karierę. Gościła na okładkach największych magazynów

W grudniu 2010 roku Graham pojawiła się w artykule dla magazynu "Bust". Wystąpiła w kilku kampaniach Levi's. Pod koniec 2012 roku została okrzyknięta modelką roku Full Figured Fashion Week. W amerykańskim "Harper's Bazaar" prezentowała kolekcję pre-fall. Była modelką na okładce czerwcowego wydania "Elle Quebec" z 2014 roku. Ashley Graham była jedną z pierwszych modelek plus size, które prezentowały kostiumy kąpielowe dla "Sports Illustrated". W 2016 roku została pierwszą modelką plus size, która pojawiła się na okładce tego magazynu. W 2017 roku wydała książkę o ciele, pewności siebie i kobiecej sile.