Magda Gessler gości w polskim show-biznesie od lat. Słynna restauratorka jest uwielbiana za swoją bezpośredniość i charyzmę. Współpracuje ze stacją TVN, gdzie prowadzi "Kuchenne rewolucje" i jest jurorką w "MasterChefie". Trzeba przyznać, że jej życie zawodowej jest bujnie, jak i te uczuciowe. Zastanawialiście się kiedyś, ilu miała ukochanych? Zrobiliśmy dla was krótki przegląd.

Magda Gessler i tajemniczy Rom. Były oświadczyny, ale do ślubu nie doszło

Jednym z najgorętszych wątków w autobiografii pt. "Magda", opowiadającej życie Magdy Gessler są perypetie miłosne. Gwiazda polskiej gastronomii miała ich naprawdę sporo. Jej pierwszą miłością miał być tajemniczy andaluzyjski Rom, którego poznała, gdy mieszkała z rodzicami w Hiszpanii. Słynna restauratorka miała wówczas 19 lat. "Był piękny, zaborczy i… absolutnie za niski. Kiedy byliśmy na spacerze, ja szłam po jezdni, a on po chodniku. A gdy pewnego dnia założyłam szpilki, stwierdził, że go zdradziłam" - opowiadała w jednym z wywiadów. Magda Gessler nigdy publicznie nie wyjawiła jego imienia, ale z książki możemy się dowiedzieć, że swego czasu doszło nawet do oświadczyn. Ze ślubu wyszły nici, ponieważ restauratorka nagle musiała powrócić do Polski. Nie bez znaczenia miał być także fakt, że jej ojciec nie przepadł za wybrankiem córki.

Gessler zdradza kulisy "Kuchennych rewolucji". Wiadomo, kto za nie płaci

Magda Gessler i Volkhart Müller. Wielką miłość przerwała nagła choroba i śmierć

Kilka lat później, też w Hiszpanii, Magda Gessler poznała pierwszego męża. Był nim korespondent renomowanego niemieckiego tygodnika "Der Spiegel", Volkhart Müller. Para pobrała się w 1982 roku w Madrycie. Ze wspomnień, którymi restauratorka wielokrotnie dzieliła się publicznie, jednoznacznie wynika, że związek z o 11 lat starszym mężczyzną każdego dnia układał się fenomenalnie, a obydwoje wiedli wprost bajkowe życie. Owocem tej miłości jest syn Tadeusz Müller, który urodził się w 1983 roku. Trzy lata później rodzinną sielankę przerwała śmierć ukochanego.

Magda Gessler i Piotr Gessler. To on wciągnął ją do warszawskiej gastronomii. Miłość jednak nie przetrwała

Śmierć męża była dla Magdy Gessler traumatycznym przeżyciem. Po tym wydarzeniu restauratorka zdecydowała się powrócić do Polski. Pod koniec lat 80. związała się z Piotrem Gesslerem, którego poznała przez przypadek. Partner wciągnął ją do warszawskiej branży restauracyjnej. Para stanęła na ślubnym kobiercu, a w 1989 roku powitali na świecie córkę Larę. Małżeństwo szybko jednak zaczęło popadać w rutynę. To ewidentnie przyczyniło się do jego rozpadu. W międzyczasie restauratorka wdała się w romans z mężczyzną, który niegdyś pracował w jednej z jej restauracji, jako kelner. Relacja trwała zaledwie kilka miesięcy. Na drodze do ich szczęścia stanął wówczas wschodzący aktor.

Magda Gessler miała romans z kelnerem. W trakcie poznała aktora. Między nimi też pojawiło się uczucie

Wiele lat temu spekulowano również o relacji Magdy Gessler ze znanym aktorem. W autobiografii również możemy przeczytać co nieco na ten temat. Okazuje się, że w pewnym momencie doszło nawet do konfrontacji obu panów. "Urokliwa sielanka z Aktorem zakończyła się równie niespodziewanie i filmowo, jak się zaczęła. Los chciał, że któregoś wieczora natknęliśmy się na Kelnera w dyskotece Organza, a moje koguciki – przepraszam: dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca – postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób – pojedynkiem na pięści" - czytamy w autobiografii.

Matka Magdy Gessler miała sposób, żeby ją odchudzić. Oburzający. "Biedne dziecko"

Magda Gessler odnalazła szczęście po latach. U boku dawnej miłości

Po latach miłosnych zawirowań Magda Gessler w końcu odnalazła szczęście u boku Waldemara Kozerawskiego. Jak wynika z książki, para poznała się wiele lat wcześniej w Warszawie. Już wtedy miało się pojawić między nimi płomienne uczucie. Przerwała je proza życia i inne zobowiązania. Gessler musiała wracać do Hiszpanii, a Kozerawski do Kanady.

Ponownie spotkali się dopiero po ponad kilku latach, gdy restauratorka organizowała zjazd lekarzy medycyny estetycznej. Od tamtej pory pozostają w szczęśliwej relacji. Magda Gessler rzadko wypowiada się na temat tego związku, za to chętnie dzieli się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych.