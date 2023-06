Agnieszka Kaczorowska-Pela na brak zajęć na pewno nie narzeka. Nie jest tajemnicą, że ma talent aktorski i taneczny. Gra bowiem na ekranie i w teatrze, a ponadto przed laty występowała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie dzieli się przemyśleniami. Rok temu wzbudziła niemałe zamieszanie, wypowiadając się na temat "mody na brzydotę". Skrytykowała "skrajne pojmowanie ruchu body positive". Na jej post negatywnie zareagowało wiele gwiazd, w tym trener personalny Qczaj. Aktorka miała okazję również współpracować z celebrytą w Teatrze Tu i Teraz, z którego Kaczorowska-Pela została zwolniona. Między tą dwójką właśnie zaostrzył się konflikt.

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Qczaj toczą konflikt

Tancerka niedawno była gościem u Żurnalisty. W rozmowie wspomnieli o słynnej już "modzie na brzydotę". Kaczorowska-Pela wyznała, że "większość ludzi, która komentowała wtedy, to hipokryci". Gwiazda poruszyła także temat Qczaja. Na te słowa postanowił zareagować trener. Na Instagramie opowiedział o współpracy z aktorką w wyżej wspomnianym teatrze, a także szczegółach jej zwolnienia. Zwrócił się bezpośrednio do Kaczorowskiej, nazywając ją kłamczuchą.

Chciałem wyczyścić tę sytuację, bo wiedziałem, że będziemy razem pracować, a ja wolę wszystko wyjaśnić, pogadać. […] Wiadomo, że ty jesteś kłamczuchą. Ale na to, co dziś opowiadałaś, nie mogę nie zareagować. Mianujesz się "kołczynią", ukończyłaś różne kursy motywowania ludzi, pięknie mówisz o granicach i o tym, jak sama je stawiasz. Jednak jednym z powodów, dla których zostałaś zwolniona i o którym ja wiem, było właśnie nieszanowanie czyichś granic. Jako niepijąca osoba uzależniona informuję o swoim problemie osoby, z którymi przebywam i pracuję. Mówię po to, by miały świadomość, by wykazały się jakąś empatią. Jednak ty, Agnieszko, miałaś to w głębokim poważaniu, miałaś to po prostu w dupie, chlejąc wino w busie w drodze z Sosnowca do Wrocławia - mówił na Instagramie.

Na tym nie poprzestał. Kontynuował zarzuty pod adresem aktorki. "Mówisz o hipokryzji, a dla mnie największą hipokryzją jest twój słodko-pierdzący wizerunek, jaki kreujesz w social mediach. [...] Dużo lepiej na Instagramie wygląda Agnieszka, która mówi o granicach niż ta, która wsiada do busa ze spektaklem "Ślub doskonały" do Torunia i mówi: "To co, winko? Muszę się na**bać". A jak nazwiesz sytuację, w której stawiając granice w sytuacji prywatnej, prosiłem cię w McDonalds, żebyś mnie nie nagrywała, a ty śmiejąc się mi w twarz, odpowiedziałaś: "Będę miała zabezpieczenie". Ja, pomimo wkurzenia i irytacji na sytuacje, które miały miejsce, na przekroczenie moich granic, chociażby na sytuację w busie, nie chodzę po wywiadach i nie mówię o tym, co mówiłaś, gdy upiłaś się winem w busie. Może nie jestem tak dystyngowany jak ty, jednak mam w sobie tyle przyzwoitości, żeby czegoś takiego nie robić" - zakończył Qczaj.

Agnieszka Kaczorowska-Pela zareagowała na słowa Qczaja

Konflikt urósł do ogromnych rozmiarów. Aktorka odbiła piłeczkę i w rozmowie z Pudelkiem odpowiedziała na poważne zarzuty trenera. Ta również zarzuciła mu kłamstwo. Na koniec życzyła mu dobrze. "Qczaj zwyczajnie kłamie. Wino, które otworzył nasz kolega w busie po spektaklu, zostało otwarte po uprzednim zapytaniu Qczaja, czy nie ma nic przeciwko. Powiedział, że nie ma z tym problemu. Słowa, które rzekomo wypowiedziałam, są kolejnym kłamstwem. Są na to świadkowie, którzy siedzieli w busie razem z nami. Na swoich storkach Qczaj odnosi się do mojej osoby bez szacunku, szydząc ze mnie i z mojej pracy, co pokazuje, jakimi trudnymi emocjami jest przepełniony. Życzę mu, aby odnalazł w swoim sercu spokój i radość".