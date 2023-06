Tim Elliott i Gina Mazany byli parą amerykańskich zawodników mieszanych sztuk walki, którzy w czerwcu 2020 roku ogłosili w mediach społecznościowych zaręczyny. Elliott i Mazany nie dzielili się z fanami dużą częścią prywatnego życia i, jak przez pewien czas się wydawało, wiedli razem spokojne i szczęśliwe życie. Tym większym szokiem dla fanów sportowca okazał się tweet, który Elliott zamieścił w połowie maja tego roku. Poinformował w nim, że żona zdradzała go przez cały okres małżeństwa z najlepszym przyjacielem Kevinem Croomem, który również jest zawodnikiem MMA.

Tim Elliott tak dowiedział się o zdradach żony

Na zamieszczonym przez Tima Elliotta tweecie widać kadr ze ślubu z Giną Mazany. Zawodniczka MMA jest na nim w sukni ślubnej i kuca przed córką Elliotta z poprzedniego małżeństwa, czytając z kartki do mikrofonu. "Chcecie zobaczyć coś obrzydliwego?" - podpisał zdjęcie sportowiec.

To moja "żona" czytająca przysięgę mojej córce w dniu naszego ślubu. Koleś, który trzyma mikrofon, to mój przyjaciel, z którym zdradziła mnie tej samej nocy. Byli w związku przez cały okres naszego małżeństwa - dodał.

Sportowiec napisał także na Twitterze, że o wszystkim dowiedział się z wiadomości, które jego żona wysyłała do znajomego. Ona sama miała po czasie także przyznać się do zdrad. Jak informuje nypost.com, para jest już po rozwodzie, a Gina Mazany spotyka się obecnie z Kevinem Croomem.

Tim Elliott wyjaśnił, dlaczego upublicznił zdradę żony

Choć tweet zniknął szybko z profilu sportowca, Elliott odniósł się do całej sytuacji podczas konferencji prasowej na początku czerwca. Wyjaśnił, że miał dość pytań o byłą partnerkę, a także powód ich rozstania. Podkreślił też, że wiele osób zarzucało mu, iż nie są już razem z jego winy. "Kłamałem i wymyślałem wymówki, żeby ich chronić, cały czas raniąc siebie. Kiedy to wyszło na jaw, wszyscy przestali mnie o to pytać" - cytuje zawodnika portal MMA Junkie. Sportowiec dodał także, że otrzymał bardzo dużo wsparcia od fanów, dzięki czemu udało mu się stanąć na nogi.