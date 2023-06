TVN nie próżnuje i przygotowuje dla widzów nowe programy. Wśród nich m.in. show "The Traitors", przypominającego na pierwszy rzut oka słynnego "Agenta". Wśród gwiazd, które mają szansę go poprowadzić, na prowadzenie wybija się jeden faworyt, o czym pierwszy dowiedział się Plotek. Ostatnio coraz częściej można go zobaczyć w TVN-ie. Był niedawno chociażby w wiosennej edycji "Azji Express" czy "Milionerach".

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska o uciekinierze z „Azja Express". Pomaga mu do dziś!

Wojciech Łozowski poprowadzi nowy program TVN - "The Traitors"?

Według informacji Plotka, TVN chce, by program "The Traitors" poprowadził mężczyzna, który dotychczas nie miał okazji sprawdzić się w tej roli. Dowiedzieliśmy się, że kilka etapów castingu przeszedł Wojciech "Łozo" Łozowski. Ponoć były wokalista Afromental ma teraz w stacji bardzo dobre notowania. Docenia się go za profesjonalizm, poczucie humoru i według naszego źródła, traktuje się go jako odkrycie w gronie osób, które od lat występuję na antenie TVN-u.

Wojtek spodobał się szefostwu TVN-u w "Azji Express". Później współprowadził Fryderyki i w tej roli też się sprawdził. Zaprosiliśmy go na casting, gdzie udowodnił, że jest już na takim etapie życia, że świetnie sprawdza się w roli gospodarza wielkiego programu. On przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Wykosił już bardzo wiele kandydatów, którzy odpadali po drodze, ale piłka nadal jest w grze. Wojtek jest jednak najpoważniejszym kandydatem do tego show na dzień dzisiejszy i jest na etapie negocjacji kontaktu - zdradza Plotkowi osoba z produkcji.

O czym jest nowy program TVN?

Jak podawały Wirtualne Media, formuła „The Traitors" jest inspirowana popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na „lojalnych" i „zdrajców". Mają do wykonania serię wyzwań w zamku, stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń podczas trwania programu. "Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie 'lojalnych'. Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie" - czytaliśmy w opisie programu. Wiadomo, że uczestnikami programu nie będą gwiazdy czy celebryci. Zdjęcia do do niego mają ruszyć niebawem, ale emitowany będzie dopiero na początku 2024 roku.