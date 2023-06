Silvio Berlusconi kochał operacje plastyczne. Tak wyglądał w młodości

Silvio Berlusconi walczył o zachowanie młodości poprzez liczne operacje plastyczne. Pierwszym zabiegiem, któremu poddał się polityk, było usunięcie zmarszczek wokół oczu i naciągnięcie skóry na szyi. Później Berlusconi zdecydował się na przeszczepienie włosów, które regularnie farbował. Polityk przesadzał jednak mocno z operacjami, bowiem jego twarz w pewnym momencie zaczęła wyglądać nienaturalnie.

Silvio Berlusconi kochał operacje plastyczne

Berlusconi walczył nieustannie o zachowanie młodości. Polityk uważał, że jego troska o młody wygląd była obowiązkiem wobec wyborców oraz szefów państw i rządów innych krajów. To właśnie z tego powodu Berlusconi miał przeszczepić sobie włosy i przeprowadzić gruntowny lifting twarzy. Wygląd Berlusconiego często był obiektem drwin w internecie. Wiele osób uważało bowiem, że policzki polityka są naprężone jak struny. Jego promienna twarz jest jednak przez wielu uznawana za symbol tamtejszych rządów i trudno się z tym nie zgodzić. Operacje plastyczne Berlusconiego bez wątpienia przeszły bowiem do historii Włoch i choć w tamtych czasach wiele osób z nich drwiło, tak teraz na pewno będą one często wspominane.

Włoski polityk w przeszłości poddawał się zabiegom plastycznym, chociażby po to, by usunąć ślady pobicia. Tak było w 2010 roku, kiedy to Berlusconi otrzymał ciężki cios w twarz od jednego z szaleńców. Wówczas szwajcarski dziennik "Le Matin" informował, że Berlusconi w prywatnej klinice "Ars Medica" w kantonie Ticino poddał się operacji plastycznej, aby usunąć z twarzy wszystkie ślady agresji. Jak wyglądał, zanim zaczął poprawiać urodę? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Silvio Berlusconi zmarł w wieku 86 lat

Stan zdrowia Silvio Berlusconiego w ostatnich kilku latach mocno się pogarszał. Zwłaszcza od momentu, gdy polityk w 2020 roku zaraził się koronawirusem. Od tego czasu Berlusconi był kilkukrotnie hospitalizowany. Od kwietnia tego roku Berlusconi przebywał w szpitalu przez półtora miesiąca ze względu na problemy z oddychaniem i infekcję płuc wywołane przewlekłą białaczką mielomonocytową. Polityk zmarł w poniedziałek 12 czerwca w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, jak poinformowało BBC.

Silvio Berlusconi z wykształcenia był prawnikiem, jednak dość szybko zaczął tworzyć własne przedsiębiorstwa. W latach 70. zaczął rozwijać działalność w przemyśle mediowym, a ostatecznie został założycielem słynnego przedsiębiorstwa medialnego Mediaset. Berlusconi dorobił się gigantycznego majątku i przez lata utrzymywał się na listach najbogatszych ludzi na świecie. W połowie lat 90. wszedł do polityki, a między 1994 a 2011 rokiem trzykrotnie pełnił funkcję premiera Włoch. Berlusconi działał z ramienia zakładanych przez siebie centroprawicowych partii Forza Italia i Lud Wolności.