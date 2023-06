12 czerwca 2023 roku świat obiegła informacja o śmierci włoskiego premiera Silvio Berlusconiego. Powiedzieć, że był kontrowersyjną postacią, to nic nie powiedzieć. Podczas swojej kariery dopuścił się m.in. korupcji i licznych seks-afer. Mimo tego po każdej gafie powracał do polityki jak bumerang, nonszalancko przyznając, że nie ma za co przepraszać.

Berlusconi i największy skandal "bunga-bunga"

Największym skandalem z Berlusconim w roli głównej była seks-afera znana pod nawą "bunga-bunga" W 2011 roku media na całym świecie opisywały szczegóły seksualnych orgii w posiadłości premiera z udziałem pracownic seksualnych, modelek czy celebrytek. Na upojne, długie spotkania Berlusconi do swojej jaskini rozpusty miał zapraszać również znajomych. Jednym z nich był czeski premier Mirek Topolanek. To właśnie ten polityk został przyłapany przez paparazzi w stroju Adama w posiadłości włoskiego premiera. Zdjęcia szybko rozeszły się w sieci, a Topolonek z początku próbował przekonywać, że to tylko fotomontaż.

Zarzuty o płacenie za seks z nieletnimi

Wraz z seks-aferami przyszły również zarzuty. Polityk był oskarżony o to, że podczas orgii "bunga-bunga" miał płacić za seks nieletnim prostytutkom. Berlusconi utrzymywał, że nie wiedział, iż jedna z uczestniczek - marokańska tancerka znana pod pseudonimem Ruby - była niepełnoletnia. Co więcej, polityk był oskarżony o zapłacenie 24 osobom, by składały fałszywe zeznania w tej sprawie. W 2013 roku został skazany na siedem lat więzienia za nadużywanie władzy oraz dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Kary jednak nie odbył. W postępowaniu odwoławczym został uniewinniony, a wyrok utrzymano następnie w mocy w postępowaniu kasacyjnym.

Berlusconi oszukiwał także na pieniądze

Polityk był uwikłany także w oszustwa podatkowe. W 2013 roku zapadł na niego ostateczny wyrok w sprawie załatwiania transakcji z koncernem telewizyjnym Mediaset, podczas których miało dojść do oszustw. Berlusconi został ostatecznie skazany na karę czterech lat pozbawienia wolności, która z mocy obowiązujących przepisów została automatycznie skrócona do jednego roku. Z uwagi na podeszły wiek polityka nie został on osadzony w zakładzie karnym. W 2014 roku rozpoczął odbywanie kary w formie prac społecznych w katolickim ośrodku opieki nad starszymi osobami.

Berlusconi twierdził, że nie ma za co przepraszać

Co ciekawe, u szczytu medialnego zainteresowania seks-aferami ze swoim udziałem, Berlusconi oświadczył, że... nie ma za co przepraszać. Odrzucił wszelkie oskarżenia, nazywając je "antywłoskimi". "Nikt nie ma prawa mnie szantażować i nie mam trupów w szafie. Nie mam za co przepraszać w życiu prywatnym. Nawet własnej rodziny" - powiedział na konferencji w 2009 roku.

Berlusconi powracał do polityki jak bumerang

Mimo licznych skandali Berlusconi powracał do polityki niestrudzony. Jest to o tyle zaskakujące, że nie był w niej wybitnym graczem - liczba jego osiągnięć jest znacznie krótsza niż ta ze skandalami. Co zatem składało się na długowieczność włoskiego polityka? Stworzył pierwsze prywatne stacje telewizyjne - najpierw lokalne, następnie krajowe - które przyczyniały się do reperacji jego wizerunku. To właśnie m.in. dzięki propagandzie udało mu się wyhodować wyborców, którzy wybaczali mu wszelkie potknięcia.