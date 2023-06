Wzruszona Edyta Górniak na scenie w Opolu. Artystka nie mogła powstrzymać łez

Edyta Górniak podczas niedzielnego występu na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zaśpiewała utwory "Walc Embarras" i "Powrócisz tu" z repertuaru Ireny Santor. Występ wokalistki wzbudził ogromny zachwyt wśród publiczności, a artystka po jego zakończeniu nie ukrywała wzruszenia, co można było usłyszeć po jej głosie. Górniak zachwyciła widzów nie tylko śpiewem, ale także swoją kreacją, która mogła kojarzyć się ze stylizacjami wybieranymi na dawne bale studniówkowe.

Irena Santor doceniła Edytę Górniak

Przed występem Edyty Górniak głos na jej temat zabrała Irena Santor, która nie ukrywała zadowolenia, że to właśnie ona wykona jeden z jej najbardziej kultowych utworów. "Edyta Górniak to znakomita artystka, którą cenię, i która może wykonać wszystko, co tylko chce. Jest mi bardzo miło, że zaśpiewa utwór z mojego repertuaru. Zresztą już kiedyś śpiewała "Powrócisz tu", a "Walc Embarras" miałyśmy przyjemność przed laty nagrać w duecie, więc dobrze, że się weźmie za mój repertuar" - powiedziała Santor.

Edyta Górniak nie ukrywała wzruszenia z powodu wykonania utworu "Powrócisz tu". Artystka w krótkim przemówieniu podziękowała ze sceny wszystkim polskim artystom i reżyserom, z którymi w przeszłości pracowała. "Z tego miejsca chcę ukłonić się wszystkim wspaniałym polskim artystom, którzy byli dla mnie inspiracją, radością i nadzieją. Dziękuję wszystkim reżyserom, którzy zapraszali mnie do współpracy, żeby realizować swoje wielkie wizje. Dziękuję wszystkim twórcom wspaniałych utworów, które tu wykonywałam" - powiedziała Górniak.

Edyta Górniak zwróciła się do Ireny Santor

Wokalistka w dalszej fazie swojej wypowiedzi podkreśliła, że w tym roku po raz siedemnasty wystąpiła w Opolu. Edyta Górniak zwróciła się też do Ireny Santor, której podziękowała za lata jej twórczości. "Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam, żeby wystąpić w Opolu. Cała lista błogosławieństw sprawiła, że wróciłam do państwa już w tej chwili siedemnasty raz. Tutaj debiutowałam i tutaj wracałam. Dziś szczególnie kłaniam się jednak damie i ikonie polskiej piosenki pani Irenie Santor. Dziękujemy za wszystkie lata pani pięknej pracy" - podkreśliła Górniak, dla której niedzielny występ miał duży ciężar emocjonalny.