Viki Gabor w tym roku kończy szkołę podstawową. 16-letnia artystka w maju podchodziła do egzaminu ósmoklasisty. W następnym roku rozpoczyna liceum, ale będzie to nauczanie indywidualne. Jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, ta forma jest wygodniejsza nie tylko dla niej, ale i dla rówieśników. "Każdy by się na mnie patrzył, nie czułabym się komfortowo. Na tym etapie indywidualny tok nauczania to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o mnie" - mówiła. Viki Gabor nie pochwaliła się jeszcze wynikami egzaminów. Wciąż na nie czeka. Ostatnio jednak zaliczyła drobną wpadkę.

Viki Gabor zadała fanom pytanie. Strzeliła byka

Viki Gabor wystąpiła 11 czerwca podczas ostatniego dnia Festiwalu w Opolu. Artystka jak na młodą osobę przystało, jest bardzo aktywna na Instagramie. Śledzi ją prawie 800 tys. fanów. Gabor chętnie pokazuje codzienne życie, a także urywki z pracy. Często pozostaje z obserwatorami w stałym kontakcie. Organizuje Q&A, a także pyta się o różne rzeczy internautów. W drodze do Opola Gabor odezwała się na InstaStories. "Hej dzisiaj śpiewam w Opolu" - napisała. Dodała okienko z pytaniem "Zgadnijcie, co zaśpiewam". Jednak to kolejne zdanie rzuciło nam się w oczy. Artystka zadała jeszcze jedno pytanie.

Oh and skim sie widzee? [pisownia oryginalna].

Viki Gabor zaczynała jako 12-latka. Od tego czasu bardzo zmieniła wizerunek

Gafa Viki Gabor. Każdemu mogło się to przydarzyć

Wpadkę artystki można uznać za dość zabawną. Bardzo możliwe, że Gabor nie skupiła się zbytnio na pisaniu, była rozkojarzona i zapisała bardziej fonetyczną wersję. Widać na zdjęciu, że gwiazda jest w samochodzie. Możliwe, że mówiła do telefonu, który tak zapisał zwrot "z kim". Każdemu taka gafa może się przydarzyć i z pewnością przydarzyła. Kto nie zrobił głupiej literówki, niech pierwszy rzuci kamieniem.