Iwona Węgrowska zdecydowała się na operację plastyczną piersi, kiedy miała zaledwie 20 lat. Piosenkarka przyznała, że mały biust był jej kompleksem, a powiększające implanty natychmiastowo zwiększyły jej pewność siebie. Wokalistka uwielbiała eksponować wydatny dekolt. Miłośnicy polskiego show-biznesu zapewne doskonale pamiętają odważną sesję zdjęciową Węgrowskiej na plaży w Międzyzdrojach. Dziś wokalistka przyznaje, że marzy o zupełnie nowym biuście.

Zobacz wideo Iwona Węgrowska: "Modlę się o kolejne dziecko"

Iwona Węgrowska szykuje się do kolejnej operacji biustu. "Dzięki temu będzie wyglądał jeszcze piękniej"

W rozmowie z "Super Expressem" Iwona Węgrowska opowiedziała o planowanej operacji plastycznej. Celebrytka planuje wymienić dotychczasowe implanty na nowe. Jak podaje tabloid, zabieg został zalecony piosenkarce przez chirurga plastycznego. Nowy biust wokalistki będzie mniejszy, ale za to kształtniejszy. Węgrowska przyznaje, że perspektywa kolejnej operacji nieco ją przeraża.

Chciałabym zmniejszyć biust. Trochę się stresuję, ale dziś robi się ulepszone wkładki, więc jestem pewna, że dzięki temu będzie wyglądał jeszcze piękniej - mówi Węgrowska w rozmowie z "Super Expressem".

Za Iwoną Węgrowską trudne chwile. Niedawno piosenkarka rozstała się z wieloletnim partnerem i ojcem jej córki, Maciejem Marcjanikiem. Ich związek nigdy nie należał do stabilnych i pełen był kłótni oraz nagłych powrotów. Zdaniem wokalistki to rozstanie jest już ostateczne. W rozmowie z portalem Jastrząb Post Węgrowska przyznała, co mogło zniszczyć jej związek: "Nie chciałam nigdy o tym mówić, ale powiem wam szczerze, że jest mi bardzo ciężko z tym rozstaniem. Bardzo ciężko jest dla mojej rodziny, dla mojej mamy, dla mojej córki. Próbuję się podnieść. Chyba za bardzo go kochałam. To nas zniszczyło. Zazdrość nas zniszczyła. Ja go po prostu nadal bardzo kocham, mimo że nie możemy razem żyć. Każde z nas poszło w swoją stronę". Piosenkarka w tym samym wywiadzie dodała także, że nie zamierza już wchodzić w poważne związki.