Program reality "Bitwa o gości" będzie polską wersją kultowego formatu "Be my guest", który od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w kilku odmianach, pod nazwami "Four in a bed" i "Three in a bed". Lokalne odsłony produkcji powstały już między innymi w Holandii, Francji i Hiszpanii, gdzie cieszyły się dużą popularnością. Podczas programu właściciele pensjonatów, hoteli oraz innych miejsc noclegowych spędzają wspólnie dobę hotelową i testują różne pokoje, oceniając przy tym różne miejscowe detale. Na sam koniec uczestnicy decydują, ile mogliby zapłacić za dany nocleg.

"Bitwa o gości" trafi do emisji jesienią 2023 roku

Serwis Wirtualnemedia.pl poinformował, że polska wersja programu pt. "Bitwa o gości" ma trafić do emisji w TVN jesienią 2023 roku. Reality będzie pokazywane pięć razy w tygodniu w dni powszednie. W odcinkach, emitowanych od poniedziałku do czwartku, zobaczymy prezentację obiektów. W piątki z kolei wyłaniany będzie najlepszy obiekt spośród czterech prezentowanych wcześniej miejsc.

"Program przybliży miejsca, w których Polacy szukają błogiego relaksu i spędzają czas wolny. Umożliwi również poznanie nowych, atrakcyjnych i wyjątkowych lokalizacji w całej Polsce. Uczestnicy - właściciele różnorodnych miejsc, goszcząc siebie nawzajem, pokażą nie tylko swoje zakątki, ale również przepiękne, urokliwe krajobrazy Polski, w których znajdują się ich posiadłości" - poinformowało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

TVN poszukuje uczestników do wzięcia udziału w programie

Zdjęcia do "Bitwy o gości" mają rozpocząć się już w czerwcu. Aktualnie trwają poszukiwania uczestników do wzięcia udziału w programie. W reality mogą wystąpić osoby, które są właścicielami różnego rodzaju obiektów noclegowych i mają od 18 do 75 lat. Czy "Bitwa o gości" podbije serca polskich telewidzów? Tego dowiemy się już jesienią, kiedy wyemitowane zostaną pierwsze odcinki nowego programu.