Synowie Krzysztofa Cugowskiego bez wątpienia odziedziczyli po tacie talent wokalny. Dwóch z nich: Piotr i Wojciech założyło nawet własny zespół Bracia, z sukcesem podbijając radiowe listy przebojów. Najmłodszy, Chris, chociaż na co dzień zajmuje się aktorstwem, to umiejętności muzyczne pokazał widzom 15. sezonu programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak wyszło po latach, to właśnie podczas jego komunii wokalista Budki Suflera miał przygotować dla zebranych gości specjalny występ w kościele.

Krzysztof Cugowski zaśpiewał w kościele podczas komunii Chrisa

Chris Cugowski przyszedł na świat w 1998 roku, kiedy Budka Suflera przeżywała swoją drugą młodość. Chociaż między nim a rodzeństwem jest spora różnica wieku, to utrzymują dobry kontakt: "Kiedy się urodziłem, obaj moi bracia byli już dorośli - Wojtek miał 22 lata, Piotrek 19 lat. W momencie, kiedy zacząłem kontaktować w wieku czterech-pięciu lat, to mieli już swoje życie. Oczywiście spotykaliśmy się, ale oni rozwijali już karierę, mieli rodziny i te spotkania wyglądały tak, jak teraz, kiedy ja odwiedzam swój dom rodzinny, czyli raz na dwa miesiące i to dosłownie na dzień, dwa" - wyznał aktor w rozmowie z Plejadą. Bardzo dobre relacje ma również z ojcem, na którego zawsze może liczyć. "Od taty wychodzi największe wsparcie. Bardziej udziela dobrych rad, niż krytykuje" - mówił aktor podczas wywiadu w "Super Expressie".

Jak donosi "Super Express", kilkanaście lat temu, gdy najmłodsza latorośl Krzysztof Cugowskiego i jego żony Joanny, przystępowała do pierwszej komunii świętej, wokalista Budki Suflera w najlepszy dla siebie sposób wsparł syna. Muzyk wykonał utwór "Ave Maria" podczas kościelnych uroczystości, co miało niezwykle wzruszyć gości zebranych w świątyni. Podczas komunii Chris również dał popis wokalny - śpiewał w dziecięcym chórze. Na pewno to wydarzenie na zawsze już zapisało się w pamięci rodziny.

Najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego trochę "zboczył" z rodzinnego toru kariery muzycznej i spełnia się jako aktor. "Nie chciałem być tym następnym bratem, który poszedł w muzykę, bo to byłoby pójście na łatwiznę. Dlatego pomyślałem, że chcę zrobić coś innego. Bracia mi pokazywali, że się da i można dobić swego nawet pod presją" - wyznał w "Dzień dobry TVN".

Okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę, bo na koncie młodego aktora pojawiły się już małe role. Cugowskiego można było oglądać podczas gościnnych występów w takich serialach jak "Leśniczówka" czy "Przyjaciółki". Chris Cugowski ma na koncie role w zagranicznych produkcjach. W 2019 roku pochwalił się w mediach społecznościowych, że pojawił się w hitowej produkcji Netfliksa "Bridgertonowie". Chociaż była to jedynie rola epizodyczna, to została bardzo dobrze zapamiętana przez fanów serialu.