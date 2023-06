Zanim Kate Middleton została żoną brytyjskiego następcy tronu, wiodła bogate życie towarzyskie, jak przystało na brytyjską klasę wyższą. Książę William nie był jej pierwszą miłością. Obecna księżna poznała swojego wybranka na studiach, a ich wieloletni związek nie przetrwał pierwszej próby. Para na jakiś czs ię rozstała, a Kate nie oddała się rozpaczy. Jak się okazuje, tuż po zerwaniu relacji Kate związała się z innym mężczyzną. Kobieta zawsze ceniła sobie dobrze sytuowanych partnerów. Kim był Henry Ropner?

To z nim spotykała się księżna Kate, gdy zerwała z Williamem

Kate Middleton poznała księcia Williama w 2001 roku. Studiowała wówczas na prestiżowym University of St Andrews w szkockim Fife. Początkowo byli z księciem tylko znajomymi. Łączyło ich jedynie wspólne mieszkanie z przyjaciółmi. Wszystko zmieniło się tuż po pewnym wieczorze, na którym Kate wystąpiła w odważnej kreacji na charytatywnym pokazie mody. William szybko zrozumiał, że czuje do niej coś więcej. To właśnie wtedy zdecydowali się wejść w związek. Po kilku latach postanowili jednak go zakończyć.

Na początku 2007 roku relacja Kate i Williama przechodziła poważny kryzys. Po zerwaniu kobieta szybko związała się z innym mężczyzną. Był nim Henry Ropner. Brytyjczyk już wtedy miał miano milionera. Przez kilka miesięcy umawiali się ze sobą. W "The Sun" sprzed lat czytamy, że Henry Ropner obracał się w kręgach księcia Williama. Łączyło go z nim bogactwo i uczelnia - tak samo, jak książę, ukończył Eton. Był ponoć zachwycony, że Kate dość niespodziewanie stała się wolna i od razu przystąpił do działania. Źródła twierdzą, że sporo flirtowali, zaś Kate cieszyło jego towarzystwo.

Niestety, po czasie wyszło, że kompletnie do siebie nie pasują. Relacja zakończyła się na kilku randkach. Po czasie Kate wróciła do byłego chłopaka, Williama. Obecnie Henry Ropner jest mężem Natashy Sinclair. Doczekali się dwójki dzieci. Stanęli na ślubnym kobiercu niedługo przed zaręczynami książęcej pary.

Przyjaciele księcia Williama początkowo nie lubili księżnej Kate

O tym, że księżna Kate nie była lubiana w szkole, media donosiły już dawno. Jak się okazało, nie przepadali za nią ówcześni przyjaciele męża. Jeden z użytkowników TikToka, który uważa się za "eksperta od royalsów", opublikował filmik, z którego wynika, że Kate nie mogła liczyć na przychylność ze strony znajomych Williama. Początkowo zupełnie nie mogli jej zaakceptować. Przekonali się do niej dopiero po jakimś czasie. Był to jeden z powodów, przez który księżna bała się wejść do brytyjskiej rodziny królewskiej.