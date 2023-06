Weronika Sowa i Karol Wiśniewski przygotowują się do roli rodziców. W lutym bieżącego roku narzeczeni przekazali fanom, że spodziewają się narodzin pierwszego dziecka. Zrobili to w nowym teledysku celebrytki. Wersow dobrze znosi ciążę i wielkimi krokami zbliża się do rozwiązania, co pieczołowicie relacjonuje w mediach społecznościowych. Mimo zaawansowanej ciąży w dalszym ciągu ma siły na imprezowanie. Zorganizowała baby shower, podczas którego zadbała o wymyślne atrakcje. Było zerowanie piwa przez butelkę dla dziecka, mierzenie obwodu brzucha i konkurs wyceniania przedmiotów do pielęgnacji niemowlęcia. Weronika nie mogła się powstrzymać i zdradziła też imię córki.

Baby shower Wersow jak sceny z "American Pie". Zdradziła imię córki

Wersow zorganizowała tematyczne baby shower. Na imprezie był wymagany dress code. Goście musieli się wpasować w białe i beżowe tony, ona sama wystawiła w białej sukience. Celebrytka zadbała o ściankę do robienia zdjęć, kino plenerowe, tematyczne dekoracje w postaci balonów i uroczych babeczek. Był również suto zastawiony stół przekąskami, a w tle można było zauważyć białą gipsówkę. Goście mogli korzystać z basenu, na którym ułożono napis "mała M.".

Wersow jak do tej pory nie zdecydowała się na to, by zdradzić imię córki. Wiadomo jednak, że będzie zaczynało się na literę M. Zdaniem fanów chodzi o Maję. Na opublikowanych filmiku widać, że zdradziła najbliższym znajomym, jak nazwie córkę, jednak plakietka z imieniem została na potrzeby nagrania zamazana. Córka influencerów drugie imię dostanie po mamie i będzie nazywać się Weronika. By podtrzymać ducha imprezy zorganizowano liczne gry, jak "kamień papier nożyce", a dla zwycięzcy przewidziano dziesięć tysięcy złotych. Było też zerowanie piwa przez butelkę dla dziecka, oczywiście dla gości i za pieniądze dla wygranego. Sami goście również zorganizowali własny konkurs - przed imprezą założyli się, kto przyniesie prezent w najbrzydszej torebce.

