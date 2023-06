W niedzielę 11 czerwca odbywa się kolejny, ostatni już dzień 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I choć w mediach wrze, termometry na zewnątrz wskazują ponad 20-stopniowe upały, a lato jest już w pełni, to gwiazdom w historycznej stolicy Górnego Śląska zdaje się być dość... zimno. Na próbach zaprezentowały się w zimowych stylizacjach.

REKLAMA

Opole 2023. Gwiazdy na próby pozakładały płaszcze

I wtedy wchodzi ona. Cała na biało. Edyta Górniak na próbę w Opolu założyła dwuczęściowy kostium z długim rękawem, do którego dobrała białe sneakersy z kolorowymi paskami. Stylizację uzupełniały ogromne okulary w iście gwiazdorskim stylu, a uwagę zwracał duży, srebrny naszyjnik.

Gwiazdy na próbach w Opolu. Chyba im zimno AKPA

Viki Gabor musi być prawdziwym zmarźluchem. Do prostej czarnej bluzki i długich, lekko spranych jeansów założyła... skórzany płaszcz i botki na koturnie. Stylowo? Bardzo. Gorąco? Też.

Gwiazdy na próbach w Opolu. Chyba im zimno AKPA

Maryla Rodowicz postawiła na bardzo modny w tym sezonie jeans. Jeansowa kurtka, jeansowe spodnie i szary t-shirt z napisami. Do tego białe sneakersy, okulary, jak na gwiazdę przystało i mamy Marylę w wersji młodzieżowej.

Gwiazdy na próbach w Opolu. Chyba im zimno AKPA

Te stylizacje to na razie przedsmak tego, co czeka nas w niedzielę wieczorem. Dopiero około godziny 20 gwiazdy przybędą do amfiteatru pokazać się w scenicznych kreacjach. Nie mamy wątpliwości, że pod tym względem będzie można liczyć zwłaszcza na Marylę Rodowicz. Gwiazda słynie z tego, jak wyglądają jej stylizacje. Wielokrotnie widywaliśmy ją w bardzo kolorowych i mocno szalonych kostiumach. Obecna co roku w Opolu przyzwyczaiła publiczność do ekstrawaganckiej kreacji. W mediach społecznościowych nie zdradziła jeszcze, w co ubierze się w tym roku - musimy poczekać do niedzielnego wieczora.

Więcej zdjęć ze stylizacjami gwiazd z niedzielnej opolskiej próby znajdziecie w galerii na górze strony.