Friz i Wersow tworzą jedną z najpopularniejszych par influencerów. Przez dużą część swojej kariery internetowej mieszkali w domu Ekipy wraz z przyjaciółmi. Po czasie zaczęli szukać nowego lokum. Para postanowiła zainwestować w nieruchomości. Youtuberzy rok temu zakupili ogromną willę. Jak się okazało, posiadłość ma jedną wadę. Przez jeden błąd dostęp do łazienki może być utrudniony.

Friz i Wersow mają problem w nowym domu

W 2022 roku Wersow i Friz zakupili willę. Ich dom jest wykończony w jasnych kolorach. Wnętrze robi ogromne wrażenie. Co jakiś czas influencerzy pokazują je na swoich filmach. Oprócz zwykłych pomieszczeń mogą się pochwalić również ogromnym ogrodem z basenem i jacuzzi. Każdy pokój jest wykonany z wielką dokładnością. Łazienka pary została wykończona w kolorze beżowym. Ostatnio Friz wyznał, że nie zawsze może z niej korzystać. Wszystko przez to, że zapomniał o jednym szczególe. Influencer podzielił się z fanami informacją, że zamiast zwykłego podpięcia do rury kanalizacyjnej ich dom ma szambo. To nieco komplikuje ich możliwość korzystania z łazienki - zwłaszcza, kiedy się o tym zapomni.

Wersow i Friz kupili nowy dom. W ogrodzie jacuzzi, a w łazience... telewizor

Jak wiadomo, szambo co jakiś czas się zapełnia. W tej sytuacji trzeba zadzwonić po specjalistę, który je opróżni. Jak się okazało, Friz kompletnie o tym zapomniał. Nie zrobił tego przed długim weekendem, przez co musi czekać do poniedziałku. Co za tym idzie, korzystanie z łazienki jest obecnie niemożliwe. "Mamy full szambo, nie możemy się kąpać, nie możemy nic zrobić z wodą" - powiedział Friz na profilu na Instagramie. Znalazł jednak nietypowe rozwiązanie. Aby wziąć prysznic, wybrał się na siłownię.

Wersow urządziła pokój dla córki

Wersow i Friz oczekują narodzin swojego pierwszego zdjęcia. W związku z tym, przyszli rodzice przygotowali już pokój dla córki. Jak się okazało, influencerska para postawiła na odcienie beżu, bieli i szarości. W pokoju znajduje się elegancka kanapa. Dużo miejsca zajmuje łóżeczko, które jest ustawione na jednej ze ścian. W pomieszczeniu znajduje się także zabudowana szafa w kolorze ciemnego drewna oraz telewizor. Ważnym elementem jest także prywatna łazienka, która znajduje się tuż obok pokoju. Póki co, wystrój jest minimalistyczny. Nie ma zbyt wielu dodatków. Na ścianach wisi jedynie kilka obrazów. ZOBACZ TEŻ: Rafał Maślak kupił nowy dom. Posiadłość robi spektakularne wrażenie. Ma jednak jedną obawę