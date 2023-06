Dariusz Wardziak jest jednym z członków ekipy "Totalnych remontów Szelągowskiej". Stolarz szybko zyskał sympatię widzów, którzy śledzą go Instagramie. To właśnie tam daje im się poznać od prywatnej strony i dzieli się chwilami spędzonymi z rodziną. Razem z żoną uwielbiają podróżować i właśnie na to spożytkowali długi weekend. Tym razem padło na polskie morze.

Dariusz Wardziak wygrzewa się na plaży

Dariusz Wardziak znalazł chwilę na odetchnięcie od pracy i spakował walizki na krótki wypad nad morze. Wybór padł na jedną z nadmorskich miejscowości, która jest uwielbiana przez turystów. W opublikowanej rolce mogliśmy zobaczyć, że skorzystał ze świetnej pogody. Spacerował brzegiem morza, a później razem z żoną Katarzyną i pieskiem Ateną wygrzewali się na piasku. Udało mu się nawet przeczytać książkę.

Stolarz z "Totalnych remontów Szelągowskiej" znalazł również moment na nieco bardziej aktywną formę wypoczynku. Z samego rana przebiegł prawie dziewięć kilometrów. W Stegnie organizowany również Charytatywny Rajd Koguta, na który się wybrał popodziwiać samochody. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Żona Dariusza Wardziaka uwielbia polskie morze

To nie pierwszy raz, kiedy Dariusz Wardziak i jego żona Katarzyna wybrali się nad polskie morze w tym roku. Jak zwykle towarzyszyła im ukochana sunia. W kwietniu mogliśmy oglądać całą fotorelację prosto z urlopu. Okazuje się, że mają nawet na ten rejon własną nazwę. Jest urocza. "Żona chciała nad Polską wielką kałużę. To jestem" - pisał żartobliwie.