Iga Świątek odnotowała na koncie kolejny sukces. W sobotę 10 czerwca obroniła tytuł wielkoszlemowy w Roland Garros 2023 kobiet. Polska tenisistka w finale zmierzyła się z Czeszką Karoliną Muchovą. Udało jej się zdobyć nie tylko pokaźną sumę 2,3 miliona euro, ale i piękny puchar. Wykonano z nim sesję zdjęciową. W takim wydaniu nieczęsto widujemy sportsmenkę.

Iga Świątek pozuje z pucharem

Dzień po wygranym turnieju Iga Świątek ruszyła na sesję zdjęciową, nad którą czuwał cały sztab ludzi. Tenisistka miała na sobie piękną czarną sukienkę odkrywającą ramiona, do której dobrała buty na niskim obcasie. Na ręku dostrzegamy zegarek. Włosy z kolei zostały delikatnie pofalowane. W rękach trzymała dość spory srebrny puchar, który jest symboliczną nagrodą za kolejny sukces na jej koncie. Uwagę zwraca sceneria. Świątek pozowała na tle wieży Eiffla i Sekwany. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Iga Świątek podarowała ojcu samochód

Iga Świątek ma na koncie sporo sukcesów, a każdy wygrany turniej to dla niej dość pokaźne honoraria. Często zgarnia spore sumy pieniężne, ale zdarzają się i nagrody rzeczowe. Podczas zawodów w Stuttgarcie otrzymała nowe Porsche Tycan Turbo S Sport Turismo, które kosztuje 780 tysięcy złotych. Nie zachowała go jednak dla siebie. Jest to prezent dla ojca, z którym ma niezwykle bliskie relacje. "Tata wybierze kolor, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że jest trochę nudny i niech zaszaleje. Może już nie będzie takiej okazji, więc trzeba korzystać" - zdradziła Świątek.