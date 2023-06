Paulina Krupińska i Damian Michałowski stawkę prowadzących "Dzień dobry TVN" zasilili równolegle. Obydwoje zadebiutowali w marcu 2020 i od tego czasu są niemal nierozłączni. Podczas wspólnych wydań gwarantują fanom dawkę dobrego humoru z samego rana i wraz z gośćmi serwują różnego rodzaju ciekawostki oaz wywiady. Ostatnio jednak musiały zajść pewne zmiany. Michałowski poprowadził program z inną koleżanką.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska i Damian Michałowski o "DDTVN": "Utrzymywanie tajemnicy było obciążające"

"Dzień dobry TVN". Damian Michałowski poprowadził wydanie z Małgorzatą Ohme

W "Dzień dobry TVN" zaszły w ostatnim czasie ważne zmiany. Filip Chajzer z uwagi na problemy zdrowotne musiał się chwilowo odsunąć z produkcji. "Wrócę, kiedy będę na siłach. Każdemu życzę takiego pracodawcy" - mówił w jednym z wywiadów. Nie do końca było wiadomo, z kim będzie pracować jego koleżanka z planu, czyli Małgorzata Ohme. W niedzielnym wydaniu zobaczyliśmy ją jednak u boku Damiana Michałowskiego. Można więc się spodziewać, że Ohme będzie się pokazywać na zmianę u boku pozostałych redaktorów. Paulina Krupińska z kolei pewnie niebawem znów wystąpi z Damianem Michałowskim.

Postarzyliśmy prowadzących "PnŚ". Tak mogą wyglądać za kilka lat

Niedzielę zaczynamy w świetnych humorach i wyjątkowym składzie - czytamy na Instagramie "Dzień dobry TVN".

Widzowie pod wrażeniem pracy Ohme i Michałowskiego

Wygląda na to, że nowy duet bardzo przypadł do gustu widzom. W komentarzach można było przeczytać, że wypadli bardzo profesjonalnie, a poranek z nimi to sama przyjemność. "Jakaż pełna uroku osobistego i szacunku do widza para. Z ogromną przyjemnością oglądałam dziś program", "Bardzo profesjonalnie, miło się spędza z wami poranek", "Świetna para prowadzących, bardzo kompetentnie prowadzą program" - czytamy. Inni z kolei nie mogli przejść obojętnie obok stylizacji Małgorzaty Ohme. Kwiecista sukienka okazała się być strzałem w dziesiątkę. "Pani Gosia pięknie dziś wygląda. Super zestaw prowadzących".