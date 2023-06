Przed królem Karolem III druga koronacja. Znowu będzie procesja, nabożeństwo i parada

Król Karol oficjalnie objął brytyjski tron 10 września ubiegłego roku, zaledwie dwa dni po śmierci matki, królowej Elżbiety. Na początku maja tego roku oczy całego świata były zwrócone w stronę Londynu. 6 maja odbyła się długo planowana koronacja króla Karola. Uroczystości trwały trzy dni. Król Karol po ceremonii, która liczy sobie kilkaset lat historii, powrócił do codziennych obowiązków, z koroną na głowie, która jak podają brytyjskie media, okazała się cięższa, niż monarcha się spodziewał. Nie złapie oddechu na długo. Przed nim kolejna koronacja.

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Króla Karola czeka druga koronacja. Otrzyma również szkockie klejnoty

Mimo iż król Karol wraz z królową Camillą zostali koronowani 6 maja w Opactwie Westminsterskim, czeka ich powtórka z rozrywki. 5 lipca, w dniu Narodowego Święta Dziękczynienia, Karol ma być koronowany na króla Szkocji. Celem nabożeństwa, które ma odbyć się w Edynburgu, jest oficjalne ustalenie panowanie nowego monarchy na terenie Szkocji. Jak można dowiedzieć się z brytyjskiej prasy, król otrzyma królewskie insygnia Szkocji, które składają się z korony, berła i miecza, innych niż te, które otrzymał podczas ceremonii w Opactwie Westminsterskim.

Król przyjmie klejnoty koronne Szkocji podczas narodowego nabożeństwa dziękczynnego w katedrze św. Idziego, po królewskiej procesji. Ich Królewskie Wysokości Książę i Księżna Rothesay również wezmą udział w wydarzeniach - podał do informacji szkocki rząd.

Książę i Księżna Rothesay to nie kto inny, jak książę William wraz z małżonką księżną Kate. Tytuły te przysługują im na terenie Szkocji. Jako przyszły następca tronu William będzie towarzyszył ojcu podczas drugiej koronacji.

Na 5 lipca zaplanowano szereg wydarzeń. Odbędzie się również królewska procesja, podczas której przetransportowane zostaną szkockie insygnia królewskie. Parada rozpocznie się przy Pałacu Holyroodhouse i będzie ciągnąć się aż do katedry św. Idziego. Koniec nabożeństwa ma zwiastować salut z 21 dział, które zostaną wystrzelone z zamku w Edynburgu, po tym procesja ma wrócić do Pałacu Holyroodhouse. Myślicie, że książę William i księżna Kate zdecydują się na to, by zabrać dzieci, a w szczególności małego Luisa, który niejednokrotnie kradł całe show?