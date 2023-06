"Gladiator" to kultowy film z 2000 roku. Ekranizacja została nagrodzona kilkoma prestiżowymi nagrodami. Akcja filmu rozgrywała się na terenie Imperium Rzymskiego około 180 roku naszej ery. Aktualnie trwają prace nad drugą częścią hitowej produkcji. Na fotelu reżysera ponownie zasiadł Ridley Scott. Z kolei w roli głównej występuje Paul Mescal. Aktor dostał w tym roku nominację do Oscara za rolę w filmie "Aftersun".

Chwile grozy na planie "Gladiatora 2". Co się stało? Jest komentarz produkcji

Zdjęcia do produkcji realizowane są w północno-zachodniej części Afryki. Podczas nagrań rozgrywających się w Maroku doszło do wypadku. Na razie szczegóły zdarzenia nie są znane, ale według mediów, m.in. serwisu Variety, w trakcie nagrywania sceny bogatej w efekty specjalne doszło do niebezpiecznej sytuacji. Pojawiają się spekulacje o eksplozji lub pożarze.

Do tej pory udało się ustalić, że w wypadku zostało poszkodowanych dziesięć osób. Sześć z nich otrzymało pomoc na miejscu, a cztery zostały przetransportowane do szpitala. Ich stan jest stabilny. W związku z gorącą atmosferą studio Paramount, odpowiedzialne za produkcję, zabrało głos w sprawie i wydało oficjalny komunikat.

"Zespoły dbające o bezpieczeństwo i pomoc medyczną były na miejscu, dzięki czemu mogły szybko zareagować, aby osoby poszkodowane otrzymały natychmiastową opiekę. Ich stan jest stabilny, są w trakcie leczenia. Dobrostan obsady i ekipy jest jednym z naszych największych priorytetów, dlatego na planach wszystkich naszych produkcji stosujemy surowe procedury BHP. Będziemy monitorować sytuację i podejmiemy wszelkie niezbędne środki ostrożności po wznowieniu produkcji" - czytamy w oświadczeniu.

"Gladiator 2". Kto jeszcze wystąpi? Kiedy premiera filmu?

Jak już wiadomo, tym razem w główną rolę wcieli się Paul Mescal. Oprócz niego wystąpią jeszcze m.in. Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen i Pedro Pascal oraz Denzel Washington. Autorem scenariusza jest David Scarpa, który pracował przy światowej sławy produkcjach, m.in. "Wszystkich pieniądzach świata" czy "Napoleonie". Za zdjęcia do filmu, podobnie jak w pierwszej części "Gladiatora", odpowiada John Mathieson. Druga część hitowej produkcji ma trafić do kin pod koniec przyszłego roku. Zobacz też: Trwa śledztwo w sprawie wypadku z udziałem księżnej Zofii. Funkcjonariusz może za to odpowiedzieć.