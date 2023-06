Jak podaje rzecznik Federalnego Biura Więziennictwa, w sobotę 10 czerwca w godzinach porannych, Ted Kaczynski został znaleziony martwy w swojej celi. W dniu śmierci mężczyzna miał 81 lat. Przyczyna zgonu do tej pory nie została ujawniona. Przed zamachami na World Trade Centre w 2001 roku Unabomber był uznawany za symbol terroryzmu w Stanach Zjednoczonych.

Nie żyje Ted Kaczynski. Zamachowiec przez kilkanaście lat terroryzował kraj

Theodore John Kaczynski był amerykańskim matematykiem. Miał polskie korzenie. Mężczyzna przez kilkanaście lat terroryzował Stany Zjednoczone, rozsyłając bomby na terenie kraju. 14 z nich wybuchło. Jedynie dwie udało się rozbroić. Akty terroryzmu motywował sprzeciwem wobec społeczeństwa opartego na dobrodziejstwach nowoczesnej technologii. Był niezwykle inteligentny. Gdy miał zaledwie 16 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Harvarda. Z kolei, na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor obronił doktorat z matematyki.

W latach 1978-1995 Ted Kaczynski wysyłał eksplodujące przesyłki. W ciągu 18 lat przez jego bomby zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne. Mimo wysiłku śledczych i zatrzymaniu kilkuset podejrzanych osób, przesyłki od terrorysty nieustannie trafiały do kolejnych adresatów. Przełom nastąpił w 1995 roku. Wówczas Unabomber zaoferował FBI pewien układ. Jeśli jego esej filozoficzny zostanie opublikowany w gazetach, przestanie rozsyłać bomby i zabijać ludzi. Tekst, jaki ukazał się w gazecie, był długim esejem filozoficznym, dotyczącym zagrożeń, jakie wynikają z postępu technicznego.

Nie żyje Ted Kaczynski. Jego schwytanie ciągnęło się latami. Pomógł brat

Unabomber był sprytny, przez co jego schwytanie było niezmiernie trudne. Ostatecznie do aresztowania przyczynił się jego brat. David w opublikowanym tekście, rozpoznał poglądy brata, z którym od wielu lat się nie kontaktował. Po poszukiwaniach trwających niemal dwie dekady, terrorysta został aresztowany 3 kwietnia 1996 roku. Dwa lata później skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości wcześniejszego opuszczenia celi. Ted Kaczynski został osadzony w zakładzie dla największych przestępców o zaostrzonym rygorze. Przebywał w niej do 2021 roku. Wówczas został przeniesiony do placówki medycznej w Karoline Północnej ze względu na zły stan zdrowia. Zobacz też: Nie żyje najsłynniejszy francuski bogacz. Na podstawie jego życia powstał film "Nietykalni".