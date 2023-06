Iga Świątek ma za sobą niebywale emocjonujący i wyczerpujący finał, w którym pokonała Czeszkę Karolinę Muchową 6:2, 5:7, 6:4. Do Paryża za Świątek podążyli miłośnicy tenisa. Kinga Rusin i Monika Olejnik relacjonowały w mediach społecznościowych wszystkie rozgrywki. Polka 10 czerwca po raz trzeci została mistrzynią French Open. Zachwyciła cały świat. Mogła liczyć na ogromne wsparcie z Polski, co pokazały gratulujące jej sukcesu osoby nie tylko ze świata show-biznesu, ale i polityki.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Iga Świątek zachwyciła cały świat. Tusk nie krył dumny. Rusin trzęsły się dłonie

To był jej czwarty wielkoszlemowy finał. Iga Świątek pokazała na korcie, czym jest perfekcja. Po niespełna trzygodzinnej batalii sięgnęła po zwycięstwo i to w jakim stylu! Tenisistka odebrała zasłużony puchar i nie kryjąc dumy, podniosła go wysoko nad głowę. Francuski turniej zakończyła nie tylko jako legenda. Paryż opuści bogatsza o 2,3 mln euro - taką kwotę organizatorzy French Open przeznaczyli w tym roku dla zwycięzcy. Po ogromnym sukcesie w stronę pierwszej rakiety świata napływają gratulacje. Szybko na Twitterze wyrazy uznania przekazał Donald Tusk.

Welcome to POLAND Garros. IGA, jesteś wielka - napisał polityk.

Kinga Rusin jest zapaloną fanką tenisa i francuskiego stylu życia. Tenisistce gorąco kibicuje od początku jej kariery. Na InstaStories opublikowała kadr z kortu. Nie kryła emocji.

Jezu! Ręce mi się trzęsą! Co za fantastyczny mecz!!! Brawo, brawo, brawo Iga Świątek. Brawo, Krolina Muchova!!! Dziękujemy za przepiękny pojedynek - napisała dumna dziennikarka.

Iga Świątek zachwyciła cały świat. Tusk nie krył dumny. Rusin trzęsły się dłonie Fot. Instagram/ kingarusin

Irena Kamińska-Radomska nagrała poradnik, jak jeść banana. Tylko sztućcami!

Iga Świątek przyzwyczaiła fanów do tego, że jest nie do zatrzymania. Po raz pierwszy w karierze straciła seta w wielkoszlemowym finale. Po tym jednak sukces smakował z pewnością jeszcze lepiej. Tenisistka umocniła pozycję liderki rankingu WTA. W jej zwycięstwo nie wątpiła Katarzyna Tusk, która na InstaStories opublikowała kadr z Świątek i dodała: "Zgadnijcie, kto wygrał", oznaczając konto tenisistki. "Wzrusz totalny!!! I gardło zdarte" - napisała na InstaStories Anna Mucha. "#1ga. Iga Świątek, owacje" - cieszyła się Monika Olejnik. Małgorzata Rozenek-Majdan oglądała poczynania Świątek z domowej sypialni. Pogratulowała Polsce udostępniając kard przedstawiający relację telewizyjną, do której dodała utwór z wymownymi słowami: "tak powstają legendy". Z pewnością o sukcesie Świątek będzie głośno jeszcze przez dłuższy czas.