Rola Diany Barry, którą Ania Shirley nazywała "przyjaciółką od serca" przyniosła Schuyler Grant popularność na całym świecie. Jednak po tym, gdy w 2000 roku zagrała w kontynuacji losów Ani, porzuciła aktorstwo. Dziś kobieta pracuje jako nauczycielka jogi i trenerka oddechu. Ma 52 lata i nie przypomina w niczym kruczoczarnej bohaterki z popularnej sagi w reżyserii Kevina Sullivana. Możną ją znaleźć na Instagramie.

Zmieniła się, by być Dianą

Książki Lucy Maud Montgomery doczekały się niejednej filmowej ekranizacji, ale to właśnie saga z Megan Follows w roli Ani, czy Schuyler Grant jako Diany są najpopularniejszymi adaptacjami jej powieści. Gdy Grant po raz pierwszy wcieliła się w przyjaciółkę tytułowej bohaterki, miała 14 lat. Choć widzowie poznali ją jako kruczoczarną nastolatkę, okazuje się, że przed wejściem na plan Schuyler była blondynką. Jednak książka, w której było zaznaczone, że przyjaciółka Ani ma czarne włosy (zazdrości jej ich Ania), wymagała od produkcji przefarbowania Schuyler włosów.

Początkowo walczyła o rolę Ani

Co ciekawe, Schuyler Grant zdobyła rolę Diany dzięki ciotce - legendarnej aktorce Katharine Hepburn, która była czterokrotną zdobywczynią Oscara dla najlepszej aktorki, a także wielu innych prestiżowych nagród filmowych. Hepburn wierzyła, że jej siostrzenica najlepiej wcieli się w samą Anię. Brała nawet udział w przesłuchaniu do jej roli, ponieważ do "Ani z Zielonego Wzgórza" miała bardzo emocjonalny stosunek. W jednym z wywiadów przyznała, że gdy była nastolatką, zawsze marzyła by wcielić się w rolę rudowłosej bohaterki. Ostatecznie Kevin Sullivan stwierdził, że Schuyler nie zagra Ani, a lepiej odnajdzie się w roli jej przyjaciółki od serca i powiernicy wszystkich sekretów.

Po przygodzie z filmową trylogią o "Ani z Zielonego Wzgórza" Schuyler Grant ukończyła Columbia University. Dziś ma męża, z którym doczekała się trzech córek. Para jest razem 28 lat. Filmowa Diana żyje z dala od aktorstwa, prowadząc zajęcia jogi w jednej ze szkół w Nowym Jorku czy nagrywając ćwiczenia na YouTube i Instagram. Poza tym jest międzynarodowym dyrektorem popularnego na całym świecie festiwalu jogi Wanderlust Festival. Więcej najnowszych zdjęć Schuyler Grant znajdziecie w galerii u góry strony. Poznalibyście ją?

