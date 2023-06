Małgorzata Rozenek ma szramy na łydce. Co się stało? Wyjaśniła

Małgorzata Rozenek nie ma większych tajemnic przed fanami. Bardzo często odpowiada na ich komentarze, w których dopytują, co się stało. Jednak jeden temat jest owiany tajemnicą. Do tej pory nie wyjaśniła, gdzie zniknął jej pies Francesca. Wyjaśniła jedynie, że na razie nie chce o tym mówić. Za to nie ma problemów, by zaspokajać ciekawość internautów w kwestiach jej pracy czy wyglądu. Tak było wtedy, kiedy opublikowała zdjęcie z jednej z branżowych imprez, na którym odsłoniła nogi.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiek Rozenek jest dla wielu tajemnicą

Małgorzata Rozenek ma szramy na nogach. Co się stało?

Na wspomnianych kadrach pozowała w krótkiej białej sukience i w jasnych botkach. Na głównym planie znalazły się jej nogi. Na łydce można dostrzec szramę. Internauci bez ogródek dopytywali wtedy: "Czemu ma pani takie nogi z dziurami?". "Perfekcyjna" wyjaśniła. "Jedna to pamiątka po psie, druga po zderzeniu z kamienistym dnem morza. Obydwie to pamiątki z dzieciństwa" - zaspokoiła ciekawość zaintrygowanych.

Małgorzata Rozenek Kapif.pl

Także inne gwiazdy mają blizny. Jedni prezentują je z dumą, inni starają się ich nie eksponować. Do tej drugiej grupy można zaliczyć m.in. księżną Kate. Żona księcia Williama ma ślad nad lewą skronią. Nie za bardzo lubi ją pokazywać, dlatego zazwyczaj nosi rozpuszczone włosy. Szrama wzbudzała zainteresowanie, dlatego pałac wydał oświadczenie. "Blizna jest śladem po operacji przeprowadzonej w dzieciństwie" - napisali rzecznicy pary, bez wchodzenia w szczegóły. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.

Maja Hyży odsłoniła sporą bliznę na biodrze. Nie tylko ona ma takie ślady na ciele

Za w pierwszej grupie znalazła się m.in. Maja Hyży, która z dumą pokazuje bliznę na biodrze. Za to na czole Doroty Gardias widzimy pionową bliznę, która jest wynikiem uderzenia butelką w głowę pogodynki.