Małgorzata Rozenek mimo ogromnej ilości pracy i projektów, w które jest zaangażowana, pamięta o swoich fanach. W związku z tym pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Lubi tam pokazywać kulisy swojej pracy na planie "Dzień dobry TVN" czy sesji zdjęciowych. Często relacjonuje też przygotowania do ważniejszych imprez branżowych. Nie zapomina jednak w tym wszystkim o swojej rodzinie - mężu, Radosławie Majdanie i trzech synach - Stanisławie, Tadeuszu i Henryku. Zdarza jej się relacjonować wakacyjne wojaże czy święta.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek

Henryk Majdan obchodzi trzecie urodziny. Zaskakujący finał imprezy

W czerwcu prezenterka rozpieszcza swoich fanów relacjami z urodzin. Zaczęło się od jej 45., później siedemnastkę obchodził najstarszy syn - Stanisław, a obecnie 10.czerwca trzecie urodziny świętuje Henryk. Impreza odbyła się w rodzinnym gronie, a do domu Majdanów zjechali dziadkowie. Henio dmuchał świeczkę na naprawdę ogromnym torcie. Nie zabrakło też pluskania się w basenie. Chwilę po siedemnastej impreza się jednak skończyła.

Emocji to było tyle dzisiaj, że zobaczcie na Henryka. Padł. Jest siedemnasta dwadzieścia, a on śpi. No nie mamy serca go budzić, bo po pierwsze chcemy w spokoju pooglądać mecz [Igi Świątek i Karoliny Muchovej w finale Roland Garros - przyp.red.], bo tak naprawdę są sprawy ważne i ważniejsze - powiedziała, później relacjonując mecz Igi Świątek.

Finał urodzin Henia. Rozenek się spodziewała? instagram.com/m_rozenek

Widocznie przejęta meczem Małgorzata Rozenek podczas relacji pytała Radosława Majdana, czy się martwi.

Trochę zacząłem się denerwować po tym pierwszym secie, później niespodziewana porażka w drugim. I teraz już Iga przegrywa 0-2 w trzecim, więc naprawdę musi naprawdę się bardzo mocno wziąć do pracy - skwitował Majdan.

Małgorzata jednak uznała, że to kwestia "zebrania się w sobie". - Wierzymy, że się zbierze, go Iga, dajesz i trzymamy kciuki - ekscytowała się dziennikarka siedząc na łóżku. Tym samym Rozenek dołączyła do dużego grona gwiazd, które wspierały Igę w walce o wygraną w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie - Roland Garros, zwany inaczej French Open. 22-latka zwyciężyła i tym sposobem ma na koncie już trzy zwycięstwa na paryskich kortach.