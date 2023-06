Anna Kalczyńska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych. Początkowo dała się poznać, jako świetna dziennikarka newsowa. W latach 2003-2014 prowadziła serwisy informacyjne na antenie TVN 24. Później została jedną z prowadzących program śniadaniowy "Dzień dobry TVN", gdzie zaczęła sprawdzać swoje umiejętności w temacie lifestylowym. Czyżby w jej życiu pojawiło się kolejne widmo zmian? W mediach społecznościowych poinformowała, że znika z anteny. Wiemy, z jakiego powodu zamierza zrobić sobie krótką przerwę od pracy.

Anna Kalczyńska znika z telewizji? Spokojnie, tylko na chwilę

"Dzień Dobry TVN" to uwielbiany przez widzów program śniadaniowy. Format pojawia się na antenie TVN od 2005 roku. Od tamtego momentu przez studio przewinęli się liczni prowadzący. Teraz w tej roli możemy oglądać Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Andrzej Sołtysika i Annę Kalczyńską, Małgorzatę Ohme i Filip Chajzera, Paulinę Krupińską i Damian Michałowskiego, Agnieszkę Woźniak-Starak i Ewę Drzyzgę, oraz Krzysztofa Skórzyńskiego z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Jak się okazuje 23 czerwca "Dzień dobry TVN" zniknie z anteny. Na czas wakacji program śniadaniowy zostanie zastąpiony letnim wydaniem o nazwie "Dzień dobry wakacje". W związku z tym Anna Kalczyńska postanowiła na jakiś czas pożegnać się z produkcją. Oprócz tego wyznała, że minione miesiące były dla niej bardzo trudne.

Mimo to dziennikarka z wielką niecierpliwością wyczekuje nadchodzących przedsięwzięć i nowych wyzwań. "To był wariacki rok, sporo pracy i nowych wyzwań, ale jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że wy ze mnie też. Spotkamy się niebawem na wyjazdowym wydaniu Dzień Dobry TVN (już się cieszę na ten krakowski plener). A na razie wyruszam na spotkanie pierwszym przygodom tego lata. Trzymajcie kciuki, bo to będzie lekki hardcore" - napisała.

Anna Kalczyńska robi krótką przerwę od pracy. Nie wszyscy fani są zadowoleni

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Niestety, fani dziennikarki nie są zadowoleni obrotem spraw. Niektórzy z nich żałują, że w najbliższym czasie nie będą mogli oglądać ulubionego programu. "Dlaczego? Przecież telewizja śniadaniowa nie powinna znikać w wakacje" - napisał jeden z zaniepokojonych internautów. Z kolei inni bardziej skupili się na stylizacji, jaką wybrała celebrytka. Nie szczędzili jej komplementów. "Pięknie pani wygląda, miłego wypoczynku" - rzuciła jedna z obserwatorek. "Ślicznie, jak zawsze klasa!" - dodała kolejna. Zobacz też: Anna Lewandowska pozuje topless. Tak wypoczywa podczas wakacji.