Irena Kamińska-Radomska coraz prężniej działa na Instagramie. Obecnie jej profil obserwuje ponad 76 tys. użytkowników. Ostatnio ekspertka od etykiety, znana szerszej publiczności dzięki byciu mentorką w "Projekcie Lady", ruszyła z serią porad. Nagrała już filmiki z odpowiedziami na nurtujące pytania pt: "Jak jeść lody?", "Jak wręczać kwiaty?", "Jak nie siadać?", "Gdzie odłożyć okulary" i "Jak trzymać kieliszek?". Teraz widocznie uznała, że i jedzenie banana była kłopotliwe, bo nowy filmik poświęciła właśnie temu zagadnieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Irena Kamińska-Radomska pokazała, jak poprawnie używać noża i widelca

Irena Kamińska-Radomska radzi, by banana jeść tylko za pomocą sztućców

Czy ktoś by pomyślał, że jedzenie banana wymaga nauki? Okazuje się, że tak i trzymanie go w ręce podczas jedzenia, to nic innego jak faux pas. To według mentorki znanej z show TVN jedzenie "jak małpa", co nie jest mile widziane w przestrzeni publicznej. Co zrobić w takim razie, by się nie skompromitować? Irena przybiegła z pomocą.

Już wspominałam jak nie jeść lodów. A teraz powiem, jak nie jeść banana. Otóż, nie jemy go jak małpa" stwierdziła Kamińska-Radomska, pokazując, jak wsadza owoc bezpośrednio do ust.

Jej zdaniem, konsumpcja owocu może się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem sztućców. "Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka. Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce" - dodała.

Internauci rozkładają poradę mentorki "Projektu Lady" na części pierwsze

Porada Ireny Kamińskiej-Radomskiej spotkała się z małym zrozumieniem i wywołała falę komentarzy z przymrużeniem oka. Jedna z internautek zapytała, jak w takim razie jeść banana w plenerze, bo przecież trudno nosić ze sobą sztućce. "A co robisz w plenerze? Tylko małpy przebywają w plenerze, damy wyłącznie na rautach pod zadaszeniem" - odpowiedział jeden z obserwatorów Kamińskiej-Radomskiej. "Nie wiem jak inni, ale ja zawsze jak jadę, idę na jakąś wycieczkę, mam talerzyk i sztućce by zjeść banana" - śmieje się inny fan Ireny. "Ale my jesteśmy małpami! Nasze DNA nie kłamie. Nie ma co odcinać się od tego wspaniałego pochodzenia" - dodał inny użytkownik, co spotkało się z odpowiedzią samej zainteresowanej. "Ja się nie poczuwam do pokrewieństwa z tymi uroczymi istotami. Znam swoich rodziców" - odpowiedziała Irena Kamińska-Radomska.

Weźmiecie sobie jej poradę do serca i od teraz będziecie jeść banana sztućcami?

Jak Doda wspomina swoją maturę? Ściągała z obcisłych kozaków za kolano