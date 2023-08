Lil Masti doczekała się córki! Jej pierwsze dziecko przyszło na świat 24 sierpnia. Celebrytka tuż po porodzie podzieliła się z fanami radosną nowiną. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia małej Arii.

Lil Masti urodziła! Pochwaliła się zdjęciami z córką

Lil Masti w połowie stycznia 2023 roku poinformowała, że spodziewa się dziecka. Jakiś czas wcześniej zrezygnowała z udziału w galach freak fightowych. Wyznała fanom, skąd taka decyzja. "Część z was na pewno zauważyła, że przestałam trenować sporty walki. Razem z Tomkiem zaczynamy się starać o dzidzię" - powiedziała na profilu na Instagramie. Od tego czasu regularnie pokazywała swoją przygodę z ciążą. Fani mogli zobaczyć reakcję rodziny influencerki na tę wiadomość, a także nagranie z USG. Jakiś czas temu Lil Masti wyprawiła ogromne przyjęcie, na którym publicznie zdradziła płeć swojej pociechy. Na baby shower nie zabrakło znanych polskich gwiazd. To właśnie wtedy wszyscy dowiedzieli się, że Lil Masti oraz jej partner Tomasz Woźniakowski oczekują dziewczynki. Właśnie powitali na świecie swoją pierwszą córkę - Arię.

ARIA WOŹNIAKOWSKA 24.08.2023r. Witaj na świecie. Kochamy cię aniołku - napisano na Instagramie Anieli.

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski zostali rodzicami

O tym, że Aniela Bogusz i jej partner chcą mieć dziecko, fani dowiedzieli się w listopadzie 2022 roku. Wtedy Lil Masti wyznała, że zaczynają starać się o pociechę. "Ja wiem, jak to wygląda. Może być szybko, a może to trwać dłużej. Nie nakładamy na siebie żadnej presji. Podchodzimy do tego na luzie, ze spokojem" - mówiła wówczas influencerka. Para w końcu spełniła swoje marzenie o macierzyństwie.

