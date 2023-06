Książę Harry dopiero co opuścił Londyn. Do domu w Kalifornii czekała go długa podróż. Na szczęście, znalazł sposób na umilenie drogi. Nie sobie, a jednemu ze stewardów. Harry zdecydował się na bardzo miły gest. W ten sposób wywołał uśmiech u pracownika linii lotniczej, który zrelacjonował całą sytuacją w mediach społecznościowych.

Książę Harry zrobił niespodziankę stewardowi na pokładzie samolotu

Miesiąc po koronacji swojego ojca, króla Karola III, Harry wrócił do Londynu. Tym razem nie odwiedził swojej rodziny. Jak podają zagraniczne media, nie wybiera się również na najbliższe urodziny króla. Do Wielkiej Brytanii ściągnął go proces sądowy. Harry zdecydował się na oskarżenie Mirror Group Newspapers, wydawcy takich pism jak "Sunday Mirror", "Sunday People" czy "Daily Mirror". Pozew poparło ponad 100 osób publicznych. Tabloidy zostały oskarżone o naruszenie prywatności, w postaci włamania się do telefonu, a także założenia podsłuchów. Książę Harry musiał złożyć zeznania w sprawie w Londynie. W piątek 9 czerwca, po kilku dniach spędzonych a Anglii, wróćił do domu.

Książę Harry zrobił niespodziankę stewardowi fot. Instagram/@holdenpattern/screenshot

Książę Harry nie podróżuje już prywatnymi samolotami. Tym razem skorzystał z usług amerykańskiej linii lotniczej American Airlines. Dzięki temu jeden z pracowników obsługi miał możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia z księciem. Ujęcie szybko pojawiło się w mediach społecznościowych. Szczęśliwcem okazał się Holden Pattern, który oprócz zawodu stewarda, spełnia się jako influencer lotniczy. Jak się okazało, zdjęcie to nie wszystko. Mężczyzna wyznał, że otrzymał również wyjątkowy prezent. Książę Harry podarował mu swoją autobiografię, znaną w Polsce pod tytułem "Ten drugi". Pattern nie krył radości.

Brat księżnej Diany okazał wsparcie Harry'emu

Książę Harry niedawno musiał udowodnić, że czuje się prześladowany przez Mirror Group Newspaper. W tej sprawie wypowiedział się polityk Alastair Campbell, który całkowicie się za nim wstawił. Przyznał, że rozumie, dlaczego książę udał się z tym do sądu. "W kilku najgorszych przypadkach wiem teraz, że informacje nie pochodziły z wewnętrznych źródeł, ale z hackingu telefonicznego lub nielegalnego blagowania. Harry może nie być w stanie udowodnić, że wszystkie historie, o których mowa w sądzie, pochodzą z nielegalnej działalności. Ale ta nielegalna działalność była prowadzona" - napisał polityk na profilu na Twitterze. Post został udostępniony przez Charlesa Spencera, czyli brata księżnej Diany. To idealnie pokazuje, że wujek zgadza się z działaniem Harry'ego. ZOBACZ TEŻ: Co Archie dostał na urodziny? Ujawniono treść listu księcia Harry'ego i Meghan Markle z podziękowaniami