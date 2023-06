Jak przekazała rodzina, 1 czerwca 2023 roku zmarł znany aktor Mike Batayeh. Mężczyzna miał 52 lata. Odszedł we śnie. Bezpośrednią przyczyną śmierci był atak serca. Bliscy aktora wydali oświadczenie w sprawie, które przekazali portalowi TMZ. "Będzie go bardzo brakowało tym wszystkim, którzy go kochali i cenili jego umiejętność rozbawiania innych" - napisali. Udało się ustalić, że pogrzeb Batayeh odbędzie się 16 czerwca w Plymouth w stanie Michigan w USA.

Nie żyje aktor znany z serialu "Breaking Bad"

Mike Batayeh w popularnym serialu "Breaking Bad" wcielał się w kierownika pralni, Dennisa Markowskiego. Biznes był jedynie przykrywką dla miejsca, w którym produkowano metamfetaminę. Odgrywał tę rolę od 2011 do 2012 roku. Choć jego serialowy bohater był postacią epizodyczną, to właśnie tam Batayeh zdobył największą popularność. Tuż po informacji o jego śmierci w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo kondolencji od najbliższych. Przyjaciel aktora Yorg Kerasiotis wyznał, że Mike zawsze powodował uśmiech na jego twarzy. "Byłeś supergwiazdą, którą zawsze podziwialiśmy i jednym z najzabawniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem" - wyznał. "Ogromna strata, Mike, byłeś przyjacielem wszystkich. Nie ma osoby, której cię przedstawiłam, ani kelnerki, która przyjęła nasze zamówienie, której nie rozśmieszyłeś i nie inspirowałeś. Twoje poczucie humoru i twój talent sceniczny były naprawdę wspaniałe" - napisała na Facebooku reżyserka i przyjaciółka Rola Nashef. Fani aktora również wyrazili swój smutek.

Kim był Mike Batayeh?

Mike Batayeh był Amerykaninem pochodzenia jordańskiego. Dużą popularność przyniosła mu także rola w filmie "Nie zadzieraj z fryzjerem". Wystąpił również w innych produkcjach. Można go było podziwiać w filmach takich jak "Jak zostać gwiazdą", "Detroit Unleaded" czy "This Narrow Place". Spełniał się także jako aktor dubbingowy. Najczęściej jednak wcielał się w komika. Batayeh często występował na scenie. Ostatnie nagranie ze swojego performensu opublikował w mediach społecznościowych dwa tygodnie przed śmiercią. Jak czytamy w portalu Networthpost.com, aktor był w posiadaniu majątku szacowanego na 16 milionów dolarów.