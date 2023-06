Katarzyna Olek zyskała popularność dzięki "Big Brotherowi", kiedy wzięła udział w szóstej edycji, emitowanej pierwszy raz od kilkunastu lat. Uczestniczka co prawda nie wytrwała do końca show, jednak udział pozwolił jej zdobyć grono wiernych fanów, z którymi dzieli się kulisami prywatnego życia. Ostatnio ujawniła, że jedna z jej "koleżanek" lgnie do zajętych facetów. Potem podrywała jej ex chłopaka.

Katarzyna Olek ostro o uczestniczce "Love Island"

W kręgu znajomych Katarzyny Olek znajduje się sporo znanych osób i uczestników innych show telewizyjnych. Okazuje się, że w tym gronie znalazła się pewna islanderka, która nie była uczciwa. Katarzyna Olek nie kryła oburzenia, kiedy dowiedziała się, że ta poderwała chłopaka jej przyjaciółki, a później poleciała do jej eks. Oprócz tego zablokowała jej możliwość oglądania relacji na Instagramie tak, aby o niczym się nie dowiedziała.

Nie pozdrawiam uczestniczki "Love Island. Wyspa miłości", która udawała moją koleżankę, przespała się z facetem mojej przyjaciółki w jej własnym domu, a teraz blokuje widoczność na Instagramie przede mną, żebym nie widziała, że poleciała do mojego eks - pisała rozwścieczona Katarzyna Olek na Instagramie.

Chłopak zostawił Katarzynę Olek w sylwestrową noc

To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Olek dzieli się przykrymi doświadczeniami związanymi z relacjami. Ubiegłego sylwestra miała spędzić u boku chłopaka, jednak ten zainteresował się inną. Cały wieczór patrzyła, jak kwietnie uczucie między nim a inną dziewczyną. "Zostawił mnie podczas imprezy sylwestrowej. Wszystkie hotele były zajęte i musieliśmy siedzieć w tym samym pomieszczeniu i ja płakałam tak, że prawie wyplułam żołądek, a on gadał z dziewczyną, którą poznał na imprezie, która, pomimo że wiedziała, że jesteśmy w związku, wypytała znajomych o jego Instagram" - wspominała wówczas na Instagramie.