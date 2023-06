Końca "Mody na sukces" nie widać. Wkrótce w najnowszych odcinkach emitowanych w USA, bohaterowie udadzą się do Rzymu. Spoilery głoszą, że to właśnie tam w romantycznej scenerii dojdzie do kolejnego zejścia się Brooke (Katherine Kelly Lang) i Ridge'a (Thorsten Kaye). Którego? Trudno powiedzieć. Przyznamy szczerze, że straciliśmy rachubę ich miłosnych perturbacji, bo przez 26 lat serialu ci główni bohaterowie regularnie rozchodzą się, rozwodzą i schodzą. Co ciekawe, świadkiem ich kolejnego powrotu i triumfu "prawdziwej miłości" - jak zapowiadają producenci - będzie światowej sławy piosenkarz, który zaszczycił duetem m.in. Celine Dion, Jennifer Lopez oraz Arianę Grande.

Andrea Bocelli w "Modzie na sukces" - szczegóły nowych odcinków

Od 16 czerwca widzowie "Mody na sukces" w USA będą mogli podziwiać odcinki, które powstały w Rzymie. Aby fani serialu zapamiętali je na długo, jak donosi magazyn "People", produkcja nie szczędziła rozmachu, bo pojawi się w nich... Andrea Bocelli. Słynny włoski tenor zaśpiewa i zagra na pianinie jeden ze swoich utworów, podczas randki Brooke i Ridge'a. Oprócz niego w jednym z odcinków pojawi się też żona artysty - Veronica Bocelli. Okaże się, że jest ona dobrą znajomą Brooke i to właśnie dzięki niej uda się zaaranżować randkę z występem tenora. Oczywiście państwo Bocelli będą grali samych siebie.

Andrea Bocelli w 'Modzie na sukces' Fot. YouTube.com/@People

Dlaczego pierwszy Ridge odszedł z "Mody na sukces?

W Polsce "Moda na sukces" po raz pierwszy została wyemitowana w 1994 roku na TVP1. Obecnie losy rodziny Forresterów można śledzić na antenie Red Carpet TV. W jednego z głównych bohaterów, czyli Ridge'a Forrestera od dekady wciela się Thorsten Kaye. Wcześniej rolę tę przez ponad 20 lat odgrywał Ronn Moss. Aktor odszedł z "Mody na sukces" w 2012 roku m.in. przez wypalenie zawodowe. "Czułem, że jestem wart więcej, niż mi płacili. Poza tym chciałem iść do przodu, a miałem poczucie, że już dawno temu utknąłem i zjadam swój własny ogon" - stwierdził w wywiadzie dla "Entertainment Weekly", opowiadając, że znudził się fabułą, w momencie, gdy w centrum zainteresowania scenarzystów był już nie jego bohater, a młodsza gwardia postaci.