W piątek 9 czerwca rozpoczął się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Pierwszy dzień rozpoczął koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola". Na legendarnej opolskiej scenie wystąpili m.in. Pectus, Marina Łuczenko, Roxie Węgiel, Gromee, Wanda i Banda, Trubadurzy, Lombard, Zakopower, Golec uOrkiestra czy Universe. Tego wieczoru uczczono pamięć i twórczość zmarłego 12 listopada 2022 roku Jerzego Połomskiego. Gromee razem z raperem Wiatr wykonali jego hitowy utwór "Bo z dziewczynami". Nie wyszło za dobrze. Użytkownicy Twittera są tego samego zdania.

Gromee i Wiatr mieli oddać hołd Połomskiemu. Czy aby na pewno?

Jerzy Połomski był jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Jego utwory "Cała sala śpiewa", "Bo z dziewczynami", czy "Daj" nucił cały kraj. Muzyk zmarł w listopadzie zeszłego roku z powodu ciężkiej infekcji, która wdała się w jego organizm. Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu wspomniano sylwetkę wybitnego artysty. Gromee i raper Wiatr próbowali również oddać mu hołd własną interpretacją hitu "Bo z dziewczynami". Słowo "próbowali" jest tu kluczowe. Raper Wiatr śpiewał na autotune, jednak słychać było, że nawet to nie za bardzo pomogło. Podobnego zdania byli internauci. "Zderzenie Połomskiego ze starej kasety z jakimś grzecznym raperusiem jest niezwykle bolesne dla tego ostatniego. Na tle słychać jego dziwną wymowę i akcent", "oglądam Opole i był jakiś gościu co krzyczał z autotunem włączonym i śmiesznie to brzmiało", "Jak można tak kalać pamięć Połomskiego... Wstyd" - czytamy na Twitterze.

Wiatr Fot. AKPA

Opole uśpiło widzów. "Ale to się stało marne". Internauci bezlitośni

Wanda Kwietniewska w Opolu rzuciła ze sceny hasło uwielbiane przez opozycję

Po występie na opolskiej scenie Wanda Kwietniewska otrzymała statuetkę za dorobek artystyczny. W przemowie przyznała, że ma nadzieję, iż trudności, z którą obecnie wszyscy się mierzymy, niebawem się skończą. "Mimo że wokół nas dzieją się straszne rzeczy, pandemie, wojny inflacje [...], jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie" - powiedziała, cytując słowa piosenki Tilt. Słynny utwór w 2007 roku stał się hymnem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Warto zaznaczyć, że Wanda Kwietniewska nigdy nie ukrywała, że z PiS-em nie jest jej po drodze.